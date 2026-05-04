Rasteira e tapa violento: Neymar é processado por agressão a filho de Robinho

Para muitos jovens, treinar ao lado de Neymar pode ser um sonho - para outros, um motivo de grandes angústias. Após se desentender com o jogador em um treino no último domingo, 3, no CT Rei Pelé, Robinho Jr, atacante de 18 anos filho do ex-jogador Robinho, enviou uma notificação extrajudicial ao clube cobrando providências.

No documento, Robinho Jr. relata que foi alvo de xingamentos ofensivos por parte de Neymar, além de afirmar que sofreu agressões físicas. Segundo a versão apresentada, o camisa 10 teria aplicado uma rasteira e desferido um "tapa violento" no rosto do jovem durante a atividade.

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A notificação solicita uma série de medidas ao Santos, incluindo abertura de sindicância interna para apurar o caso, disponibilização das imagens do treino, posicionamento oficial sobre as providências adotadas e a marcação de uma reunião para discutir até uma possível rescisão contratual, alegando falta de segurança no ambiente de trabalho.

O que aconteceu

O incidente teria ocorrido em um treino considerado mais intenso entre reservas, um dia após o empate com o Palmeiras. Neymar teria se irritado após ser driblado por Robinho Jr. e, ao pedir para o jovem "maneirar", iniciou-se uma discussão.

Relatos indicam que houve empurra-empurra, com testemunhas apontando a existência de agressões físicas, elementos que foram incorporados à notificação enviada ao clube.

Apesar disso, ainda no CT, Neymar teria procurado o atleta para pedir desculpas, e internamente o caso chegou a ser tratado como resolvido.

Resposta do Santos

Em nota oficial, o Santos confirmou que abriu uma sindicância interna para investigar o episódio: "O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé".

Agora, o processo está sendo conduzido pelo departamento jurídico do clube.

Prometeu cuidar

Antes das discussões, a relação entre Neymar e Robinho Jr era o completo oposto. Filho de um ex-jogador do Santos condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália em 2013, Robinho Jr era o "protegido" de Neymar no clube, por ser filho de um amigo do jogador.

Em 2010, Neymar e Robinho (pai) jogaram juntos no Santos, vencendo o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, além de serem contemporâneos na Seleção Brasileira.

Neymar chegou a publicar em suas redes sociais uma mensagem de carinho, dizendo que "teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você". Quando voltou ao Santos, por outro lado, foi a vez de Robinho Jr de comemorar a chegada do então ídolo.

"Hoje, nação Santista, nosso sonho se tornou realidade. Depois de tanto tempo de espera, o Neymar voltou para casa! Realmente, ninguém explica Deus e Seus propósitos. Um dia, ele também foi fã e hoje é meu ídolo do futebol!", escreveu.

"Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade e a alegria de viver esse momento,bem vindo de volta ney! Ansioso para te encontrar nos gramados", completou, um ano antes de subir para o time titular ao lado de Neymar.

E agora?

Mesmo com o pedido de desculpas e a tentativa inicial de encerrar o caso internamente, a formalização da denúncia amplia a crise nos bastidores. A possibilidade de rescisão contratual coloca pressão sobre o clube para conduzir a investigação com rapidez e transparência.

Apesar da tensão, Neymar e Robinho Jr. seguem relacionados e viajaram com a delegação para o Paraguai, onde o Santos tem compromisso pela Copa Sul-Americana.