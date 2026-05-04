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O HEXA VEIO

Baiano Keno Marley conquista sexto título brasileiro de boxe

O pugilista conseguiu três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo na decisão sobre Davi Vitorino

Marina Branco
Por

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Keno Marley campeão do Boxe Elite 2026
Keno Marley campeão do Boxe Elite 2026 - Foto: Divulgação I Boxe Elite

A Bahia vem sendo uma das grandes protagonistas no mundo do boxe há anos, e a presença no cenário nacional continua recebendo novos reforços.

No último domingo, 3, Keno Marley Machado conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite 2026, disputado em Foz do Iguaçu, e chegou à marca de seis conquistas nacionais na principal competição da modalidade.

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Cabeça de chave na categoria até 90kg, Keno iniciou sua trajetória diretamente nas quartas de final e manteve o favoritismo ao longo do torneio. Foram três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo na decisão sobre Davi Vitorino, de Minas Gerais, que garantiu mais um troféu para sua carreira.

Após a vitória, o pugilista destacou o peso emocional do título: "Esse título tem um significado muito grande pra mim. Só eu sei o que foi preciso passar pra chegar até aqui de novo. Cada treino, cada momento difícil, tudo isso passa na cabeça".

Carreira internacional

Sem muito tempo para comemorar, o atleta já tem novo desafio marcado. Keno Marley volta ao ringue no dia 13 de junho, em Orlando (EUA), para sua segunda luta como profissional, no evento MVPW 04, com transmissão pela ESPN+.

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Tags:

boxe Brasileiro de boxe Keno Marley

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