ESPORTES
Destaques do Vitória não podem mais trocar de time na Série A; entenda
Determinação da CBF impõe limite para transferências internas
Após o fim da 14ª rodada do Brasileirão, em que o Esporte Clube Vitória goleou o Coritiba por 4 a 1, três atletas fundamentais no elenco rubro-negro ultrapassaram 12 jogos na competição, e, com isso, não podem ser contratados por outra equipe da Série A.
A situação envolve os atletas Erick, Matheuzinho e Ramon, que são titulares na equipe de Jair Ventura. O atacante, o meia e o lateral-esquerdo chegaram em 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, número superior ao máximo permitido pela CBF para mudar de clube.
Anteriormente, qualquer jogador que disputa a Primeira Divisão só poderia atuar em até seis compromissos caso quisesse se transferir para outro time. Nesta temporada, este limite aumentou para 12.
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Outros atletas próximos do limite
Além do trio que já completou as 12 partidas, o Vitória conta com outros atletas próximos do limite determinado pela CBF. Nathan Mendes e Caíque têm 11 jogos cada na Série A, enquanto Lucas Arcanjo, Cacá, Baralhas e Martínez acumulam 10.
Sequência
A próxima partida do Vitória pelo Brasileirão será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes, a equipe rubro-negra joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.
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