Destaques do Vitória não podem mais trocar de time na Série A; entenda

Após o fim da 14ª rodada do Brasileirão, em que o Esporte Clube Vitória goleou o Coritiba por 4 a 1, três atletas fundamentais no elenco rubro-negro ultrapassaram 12 jogos na competição, e, com isso, não podem ser contratados por outra equipe da Série A.

A situação envolve os atletas Erick, Matheuzinho e Ramon, que são titulares na equipe de Jair Ventura. O atacante, o meia e o lateral-esquerdo chegaram em 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, número superior ao máximo permitido pela CBF para mudar de clube.

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Anteriormente, qualquer jogador que disputa a Primeira Divisão só poderia atuar em até seis compromissos caso quisesse se transferir para outro time. Nesta temporada, este limite aumentou para 12.

Outros atletas próximos do limite

Além do trio que já completou as 12 partidas, o Vitória conta com outros atletas próximos do limite determinado pela CBF. Nathan Mendes e Caíque têm 11 jogos cada na Série A, enquanto Lucas Arcanjo, Cacá, Baralhas e Martínez acumulam 10.

Sequência

A próxima partida do Vitória pelo Brasileirão será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes, a equipe rubro-negra joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.