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ESPORTES

Destaques do Vitória não podem mais trocar de time na Série A; entenda

Determinação da CBF impõe limite para transferências internas

João Grassi
Por

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Matheuzinho e Ramon em Vitória 4x1 Coritiba
Matheuzinho e Ramon em Vitória 4x1 Coritiba - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o fim da 14ª rodada do Brasileirão, em que o Esporte Clube Vitória goleou o Coritiba por 4 a 1, três atletas fundamentais no elenco rubro-negro ultrapassaram 12 jogos na competição, e, com isso, não podem ser contratados por outra equipe da Série A.

A situação envolve os atletas Erick, Matheuzinho e Ramon, que são titulares na equipe de Jair Ventura. O atacante, o meia e o lateral-esquerdo chegaram em 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, número superior ao máximo permitido pela CBF para mudar de clube.

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Anteriormente, qualquer jogador que disputa a Primeira Divisão só poderia atuar em até seis compromissos caso quisesse se transferir para outro time. Nesta temporada, este limite aumentou para 12.

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Outros atletas próximos do limite

Além do trio que já completou as 12 partidas, o Vitória conta com outros atletas próximos do limite determinado pela CBF. Nathan Mendes e Caíque têm 11 jogos cada na Série A, enquanto Lucas Arcanjo, Cacá, Baralhas e Martínez acumulam 10.

Sequência

A próxima partida do Vitória pelo Brasileirão será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes, a equipe rubro-negra joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

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