Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória volta a golear na Série A após quase 10 anos; confira

Rubro-Negro bate o Coritiba por 4 a 1 no Barradão e encerra jejum de quase uma década sem vitória por três ou mais gols na elite

Téo Mazzoni
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Com vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, Leão da Barra encerra jejum desde 2016 e volta a aplicar goleada na elite do futebol brasileiro
Com vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, Leão da Barra encerra jejum desde 2016 e volta a aplicar goleada na elite do futebol brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O vitória por 4 a 1 do Esporte Clube Vitória sobre o Coritiba, no último sábado, 2, no Barradão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, não apenas garantiu três pontos importantes, como também encerrou um longo jejum: o clube voltou a vencer uma partida por três ou mais gols de diferença na Série A após quase dez anos.

A última goleada do Leão na elite havia acontecido em novembro de 2016, quando superou o Figueirense por 4 a 0, também no Barradão, pela 36ª rodada daquele Brasileirão. Na mesma temporada, o Vitória ainda registrou outra vitória elástica, ao bater a Associação Chapecoense de Futebol por 4 a 1, fora de casa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desde aquele período, o clube baiano disputou cinco edições da Série A sem conseguir repetir um triunfo com tamanha superioridade no placar, acumulando vitórias por margens de no máximo dois gols.

Goleadas do Vitória na Série A nos últimos dez anos:

  • Vitória 4 x 0 Figueirense - Brasileirão 2016;
  • Chapecoense 1 x 4 Vitória - Brasileirão 2026.

Leia Também:

Ex-árbitro diz que "pressão" do Vitória contra a CBF "fez efeito"
Diretor mira título e reforça valor de afastar "medalhões" do Vitória
Destaque do Vitória, Renê leva cartão por "provocar" adversário; veja

Após o retorno à elite em 2024, o Vitória chegou a registrar bons resultados, mas ainda sem goleadas expressivas. Os maiores placares positivos nesse recorte foram o 4 a 2 sobre o Atlético-MG, há duas temporadas, e o 3 a 1 diante do Sport Club do Recife, no ano passado.

Diante desse cenário, a vitória sobre o Coritiba ganha ainda mais relevância ao simbolizar o fim de um jejum de quase uma década sem goleadas do Rubro-Negro na Série A do Campeonato Brasileiro.


É muito gratificante vencer assim, espero ter mais noites como essa
Jair Ventura - técnico do Vitória

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, Leão da Barra encerra jejum desde 2016 e volta a aplicar goleada na elite do futebol brasileiro
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Com vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, Leão da Barra encerra jejum desde 2016 e volta a aplicar goleada na elite do futebol brasileiro
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Com vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, Leão da Barra encerra jejum desde 2016 e volta a aplicar goleada na elite do futebol brasileiro
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Com vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, Leão da Barra encerra jejum desde 2016 e volta a aplicar goleada na elite do futebol brasileiro
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x