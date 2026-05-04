Vitória volta a golear na Série A após quase 10 anos; confira

Com vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, Leão da Barra encerra jejum desde 2016 e volta a aplicar goleada na elite do futebol brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O vitória por 4 a 1 do Esporte Clube Vitória sobre o Coritiba, no último sábado, 2, no Barradão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, não apenas garantiu três pontos importantes, como também encerrou um longo jejum: o clube voltou a vencer uma partida por três ou mais gols de diferença na Série A após quase dez anos.





A última goleada do Leão na elite havia acontecido em novembro de 2016, quando superou o Figueirense por 4 a 0, também no Barradão, pela 36ª rodada daquele Brasileirão. Na mesma temporada, o Vitória ainda registrou outra vitória elástica, ao bater a Associação Chapecoense de Futebol por 4 a 1, fora de casa.





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Desde aquele período, o clube baiano disputou cinco edições da Série A sem conseguir repetir um triunfo com tamanha superioridade no placar, acumulando vitórias por margens de no máximo dois gols.





Goleadas do Vitória na Série A nos últimos dez anos:

Vitória 4 x 0 Figueirense - Brasileirão 2016;

Chapecoense 1 x 4 Vitória - Brasileirão 2026.

Após o retorno à elite em 2024, o Vitória chegou a registrar bons resultados, mas ainda sem goleadas expressivas. Os maiores placares positivos nesse recorte foram o 4 a 2 sobre o Atlético-MG, há duas temporadas, e o 3 a 1 diante do Sport Club do Recife, no ano passado.





Diante desse cenário, a vitória sobre o Coritiba ganha ainda mais relevância ao simbolizar o fim de um jejum de quase uma década sem goleadas do Rubro-Negro na Série A do Campeonato Brasileiro.





