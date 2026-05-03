Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOI JUSTO?

Destaque do Vitória, Renê leva cartão por "provocar" adversário; veja

Atacante foi o principal nome rubro-negro na goleada sobre o Coritiba

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Renê
Renê - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Destaque do Esporte Clube Vitória na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, 2, pela rodada 14 do Brasileirão, no Barradão, o atacante Renê foi advertido pela arbitragem por "provocar" um jogador adversário.

De acordo com registro do árbitro Rafael Rodrigo Klein na súmula da partida, Renê levou cartão amarelo por “atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por provocar seu adversário mostrando desrespeito ao jogo”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória já supera últimas campanhas de 1º turno na Série A; confira
Protesto da torcida do Vitória contra a CBF é registrado em súmula
Vitória perde Matheuzinho para próximo jogo do Brasileirão; saiba mais

Durante o duelo, Renê chamou o uruguaio Joaquín Lavega para um 'x1' e minutos depois aplicou um drible na linha do fundo. Alguns jogadores do Coxa partiram pra cima do camisa 91 e um princípio de confusão foi formado, mas rapidamente dissipado.

A transmissão do Premiere chegou a flagrar o momento em que Renê chama Lavega para marcá-lo.

Assista abaixo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renê
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Renê
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Renê
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Renê
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x