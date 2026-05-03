FOI JUSTO?
Destaque do Vitória, Renê leva cartão por "provocar" adversário; veja
Atacante foi o principal nome rubro-negro na goleada sobre o Coritiba
Destaque do Esporte Clube Vitória na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, 2, pela rodada 14 do Brasileirão, no Barradão, o atacante Renê foi advertido pela arbitragem por "provocar" um jogador adversário.
De acordo com registro do árbitro Rafael Rodrigo Klein na súmula da partida, Renê levou cartão amarelo por “atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por provocar seu adversário mostrando desrespeito ao jogo”.
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Durante o duelo, Renê chamou o uruguaio Joaquín Lavega para um 'x1' e minutos depois aplicou um drible na linha do fundo. Alguns jogadores do Coxa partiram pra cima do camisa 91 e um princípio de confusão foi formado, mas rapidamente dissipado.
A transmissão do Premiere chegou a flagrar o momento em que Renê chama Lavega para marcá-lo.
Assista abaixo:
O Renê para o jogador do Coritiba: “vem”— Vitória Online (@vitoriaonlinee) May 2, 2026
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