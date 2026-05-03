DESFALQUE
Vitória perde Matheuzinho para próximo jogo do Brasileirão; saiba mais
Meia foi titular na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba
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Uma das referências técnicas no elenco do Esporte Clube Vitória, o meia Matheuzinho será desfalque na próxima partida do Rubro-Negro pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.
O jogador de 28 anos recebeu o terceiro cartão amarelo na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, 2, no Barradão, pela 14ª rodada. Com isso, ele terá que cumprir suspensão automática.
Titular com o técnico Jair Ventura e peça importante da equipe, Matheuzinho acumula 24 partidas pelo Leão da Barra na temporada, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.
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Próximo compromisso
Sem o camisa 10, o Vitória enfrenta o Fluminense no próximo sábado, 9, às 18h, no Maracanã. O confronto é válido pela rodada 15 do Brasileirão.
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