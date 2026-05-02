Erick comenta sobre punição e detalha busca por melhor ano da carreira

Principal jogador ofensivo do Esporte Clube Vitória na temporada, Erick marcou um gol e deu assistência na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, 2, pela rodada 14 do Campeonato Brasileiro. O atacante chegou a 17 participações diretas na temporada.

Em entrevista na zona mista, Erick comentou sobre a punição que recebeu do STJD e a expectativa do efeito suspensivo para entrar em campo. De acordo com o camisa 33, o presidente Fábio Mota tranquilizou a situação.

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"O Fábio [Mota, presidente] conversou comigo, me tranquilizou ali. Teve o meu julgamento, acabei pegando dois jogos, mas o Fábio falou comigo que ia tentar entrar com um efeito suspensivo pra jogar essa partida. Graças a Deus deu certo. Aí pude jogar, ajudar a equipe com gol e com assistência. Muito feliz pelo jogo da equipe", comentou.

Busca pelo protagonismo

Em grande momento na temporada, o ponta-direita afirmou que busca ter seu melhor desempenho individual na carreira, mas que ainda não chegou lá. De acordo com ele mesmo, isso aconteceu quando ele defendia o Ceará em 2023.

"Naquela temporada [2023] eu terminei o ano com 32 participações em gols pelo Ceará, acabei chegando no São Paulo com esses números. Estou muito feliz, espero repetir aqui com o Vitória também. Se Deus quiser ganhar uma Copa do Nordeste pelo clube", projetou.

"É o meu segundo melhor momento, preciso elevar esses números ainda. Eu terminei aquele ano ano com 32 participações em gols, espero bater essa meta aqui no clube também", finalizou.