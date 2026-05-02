Renê brilha, Vitória joga bem e goleia o Coritiba no Barradão

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Renê foi o destaque do Vitória na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sem sentir o impacto emocional das situações vividas em relação aos erros de arbitragem e punições do STJD, o Esporte Clube Vitória teve grande atuação e goleou o Coritiba por 4 a 1 neste sábado, 2, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Luan Cândido relembrou seus tempos de lateral e recuperou boa bola na ponta-esquerda. Ele enxergou Renê sozinho na área, que recebeu passe na medida e bateu com categoria no canto esquerdo das redes adversárias.

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Aos 26 minutos, Renê ganhou disputa com Tiago Coser e ia saindo novamente de frente pra meta. O zagueiro do Coxa, no entanto, parou o lance com falta e acabou expulso. Na cobrança, Erick apenas ajeitou para uma bomba de Zé Vitor, que marcou o segundo.

O terceiro gol veio na estrela de Jair Ventura, que trocou Matheuzinho por Diego Tarzia no intervalo. Em contra-ataque fulminante aos 10 minutos do segundo tempo, o argentino recebeu lindo passe de Renê e tocou na saída de Pedro Rangel.

E a noite era mesmo de Renê. O camisa 91 recebeu em profundidade na grande área e tentou bater de canhota. A bola bateu no braço de Maicon e a arbitragem marcou pênalti, convertido com categoria por Erick para fechar a goleada.

Ainda na primeira etapa, o Coritiba chegou a descontar com Pedro Rocha, mas não foi suficiente. 4 a 1 e placar final.

Jogadores do Vitória comemoram gol | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Protestos

Antes da bola rolar, a torcida rubro-negra protestou contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além de diversas vaias e cânticos, torcedores se viraram de costas durante a reprodução do hino nacional.

Também foi exibida uma faixa com a mensagem "respeite o Vitória" e o desenho de um árbitro com as mãos tapando os olhos.

Protesto nas arquibancadas do Barradão | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Classificação e próximo compromisso

Com o grande resultado, o Vitória para a 8ª colocação do Brasileirão e soma 18 pontos. O Coritiba, por outro lado, mantém os 19 pontos e ocupa a 7ª posição.

O Leão volta a jogar na próxima quarta-feira, 6, às 21h30, contra o Ceará, novamente no Barradão. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

Vitória 4x1 Coritiba

14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador

Data: 02/05/2026

Horário: 18h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Transmissão: Premiere

Público: 18.012 pessoas

Cartões amarelos: Matheuzinho, Renê e Zé Vitor (Vitória) / Thiago Santos (Coritiba)

Cartões vermelhos: Tiago Coser (Coritiba)

Gols: Renê, Zé Vitor, Diego Tarzia e Erick (Vitória) / Pedro Rocha (Coritiba)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá (Neris), Luan Cândido e Ramon; Caíque (Edenilson), Zé Vitor (Ronald) e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué (Gustavo Oliveira); Lucas Ronier (JP Chermont), Lavega e Pedro Rocha (Renato Marques). Técnico: Fernando Seabra.