Vitória tem último jogo antes da Copa definido; veja detalhes

O Esporte Clube Vitória já sabe quando fará seu último jogo antes da paralisação do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026. O Leão da Barra entra em campo no dia 30 de maio, um sábado, às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.





A definição faz parte do detalhamento divulgado nesta sexta-feira, 1, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que organizou a última rodada da Série A antes da pausa no calendário. A interrupção ocorrerá ao longo do mês de junho e parte de julho, em função da disputa da Copa do Mundo organizada pela FIFA.





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Após a paralisação, o Brasileirão será retomado nos dias 22 e 23 de julho, com a realização da 19ª rodada, que marcará o encerramento do primeiro turno da competição.





Apesar da atualização no calendário, o Vitória ainda aguarda a remarcação de uma partida importante. O confronto contra o Botafogo, válido pela 4ª rodada, segue sem nova data definida. O jogo foi adiado anteriormente devido ao conflito com a segunda fase da Pré-Libertadores, que contou com a participação da equipe carioca.