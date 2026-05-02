Vitória ativa efeito suspensivo e Erick poderá enfrentar o Coritiba

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Após ser punido com dois jogos de suspensão pelo STJD por críticas contra a arbitragem, o atacante Erick foi liberado para atuar no jogo entre Vitória e Coritiba, neste sábado, 2, no Barradão, pela 14ª rodada do Brasileirão, às 18h30.

Ainda no dia do julgamento, na última quinta-feira, 30 de abril, o Rubro-Negro solicitou e agora conseguiu ativar um efeito suspensivo que congela a punição aplicada ao camisa 33.

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Com isso, Erick está apto para jogar em qualquer partida até ser julgado pelo pleno do STJD. A nova sessão ainda não tem data marcada.

Fábio Mota é liberado parcialmente

O presidente Fábio Mota, também punido pelo mesmo motivo, conseguiu efeito suspensivo parcial. Suspenso por 30 dias de suas atividades no clube, o dirigente cumprirá os primeiros 15 dias da pena e depois retorna aos trabalhos enquanto aguarda o julgamento do Pleno.

Fábio Mota, presidente do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Jair Ventura também foi denunciado no mesmo artigo 258 do CBJD e posteriormente julgado, mas havia sido o único dos três que escapou de qualquer gancho ao ser absolvido pela 3ª Comissão Disciplinar.