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STJD

Erick é suspenso por dois jogos após acusar roubo da arbitragem

Além dele, o presidente Fábio Mota também foi punido

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Erick, atacante do Vitória
Erick, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após julgamento feito pela 3ª Comissão Disciplinar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira, 30, o Esporte Clube Vitória sofreu punições esportivas. O atacante Erick está suspenso por dois jogos, enquanto o presidente Fábio Mota pegou gancho de 30 dias. O técnico Jair Ventura foi absolvido e não pegou punição.

O trio rubro-negro havia sido denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que estabelece “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras”.

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Erick, Fábio e Jair foram julgados após declarações de insatisfação em relação à polemicas de arbitragem. O dirigente fez um forte desabafo e utilizou termos como "escândalo", enquanto o atleta afirmou que o Vitória foi "roubado de novo". O treinador disse que situações como essa acabam "em pizza".

Jair, inclusive, comentou sobre o julgamento em entrevista coletiva nesta quarta, 29. "Em nenhum momento a gente faltou com respeito com ninguém. Comentamos o que aconteceu no jogo. A própria Confederação Brasileira de Futebol se manifestou sobre os erros”, disse.

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Cabe recurso

Apesar da punição aplicada aos dois, o processo ainda cabe recurso. O Vitória pode solicitar efeito suspensivo enquanto aguarda novo julgamento por parte do Pleno do STJD. Com isso, a equipe jurídica do clube pode ainda conseguir, ao menos, a diminuição das punições.

Sem Erick garantido, o Rubro-Negro encara o Coritiba no próximo sábado, 2 de maio, às 18h30, no Barradão. O confronto é válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

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