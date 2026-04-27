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Ex-árbitros apontam erros em jogo polêmico do Vitória contra o Athletico

Leão da Barra foi derrotado pelo Athletico no domingo, 26

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Renê e Arthur Dias
Renê e Arthur Dias - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

As polêmicas de arbitragem na derrota por 3 a 1 do Esporte Clube Vitória contra o Athletico, no domingo, 26, foram consideradas como erros por especialistas do apito. O Leão da Barra reclama do pênalti marcado que originou o primeiro gol sofrido e de duas expulsões não dadas.

De acordo com Renata Ruel, ex-árbitra e atualmente comentarista dos canais ESPN, a penalidade marcada na Arena da Baixada, em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão, foi assinalada de maneira incorreta. "Não vejo penalidade no lance, pra mim a arbitragem errou".

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Além disso, Ruel comentou sobre o lance envolvendo os volantes Zé Vitor, do Vitória, e Luiz Gustavo, do CAP. "Luiz Gustavo atingiu com brutalidade o Zé Vitor com um pontapé. Por mais que a bola esteja em disputa, o jogador do Vitória estava no chão e ação do jogador do Athletico caracteriza jogo brusco grave. Isso é para cartão vermelho".

A terceira polêmica, dessa vez em jogada com participação do centroavante Renê, do Leão, e do zagueiro Arthur Dias, do Furacão, o ex-árbitro e atualmente comentarista do Sportv, Paulo César Oliveira, viu outra expulsão ignorada pelo VAR.

Após sofrer o carrinho duro de Arthur, inclusive, Renê não conseguiu seguir na partida e acabou substituído.

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Vitória detona arbitragem

Fábio Mota fez um forte desabafo após a polêmica derrota para o Athletico, na Arena da Baixada. O presidente rubro-negro iniciou seu discurso com uma mensagem direta ao presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Cintra. "Absurdo o que a arbitragem está fazendo com o Esporte Clube Vitória”.

"Respeitem o Vitória, absurdo o que a arbitragem está fazendo. O Brasil viu contra o Flamengo, agora três lances capitais. Vitória bem no jogo, um pênalti inexistente, todo mundo viu. Depois chute no Zé Vitor, para expulsão direta, por último o zagueiro tira Renê de campo e não é expulso. Critérios errados para escalar arbitragem. Nos sentimos impotentes. Trabalhamos muito, cheios de desfalques e fomos prejudicados".

O Vitória também divulgou um comunicado oficial e afirmou que irá formalizar uma representação contra a arbitragem, repetindo a medida adotada após o duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. "O Esporte Clube Vitória informa que, pelo segundo jogo consecutivo, formalizará uma representação junto ao Comitê de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol e de Competições".

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