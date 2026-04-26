Vitória sofre com arbitragem polêmica e é derrotado pelo Athletico

O Esporte Clube Vitória até saiu na frente do placar, mas sofreu a virada diante do Athletico, apesar da grande atuação do goleiro Lucas Arcanjo, em uma partida marcada por arbitragem polêmica. Na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Leão foi derrotado por 3 a 1.

Com o resultado, o Leão permanece com 15 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela de classificação — um à frente do Santos, primeira equipe dentro do Z-4, e a seis da zona de classificação para a Libertadores.

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O jogo

Mesmo fora de casa, foi o Vitória quem abriu o placar contra o Athletico. Por volta dos 22 minutos, o destaque do Leão, Matheuzinho, tocou para Renê, que invadiu a grande área adversária, ajeitou o corpo para o chute e acertou o ângulo do goleiro Santos, colocando o Leão em vantagem.

Contudo, não demorou muito para os donos da casa empatarem. Aos 34 minutos, o atacante Kevin Viveros balançou as redes do Vitória após cobrança de pênalti. A penalidade, no entanto, foi bastante polêmica.

O árbitro Bruno Arleu apontou para a marca da cal ao enxergar falta do zagueiro Cacá no colombiano. Como se a marcação em si já não fosse controversa, o posicionamento do jogador do Athletico na origem da jogada também gerou dúvidas, mas o árbitro sequer recorreu ao VAR, mantendo a decisão de campo.

Na segunda etapa, o Athletico virou a partida já nos acréscimos, com um gol “chorado” de Kevin Viveros, que marcou seu segundo no jogo. Em um ataque pelo lado esquerdo do campo, a bola sobrou para Luiz Gustavo, que chutou e parou em defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, o volante tentou novamente, mas a bola acabou com o colombiano, que finalizou para decretar a virada.

E ainda deu tempo para mais um gol, desta vez com Luiz Gustavo, que já havia tentado outras vezes na partida. Após cruzamento na área, o volante apareceu como "elemento surpresa" e marcou o terceiro, garantindo a vitória do Furacão no jogo.

Além do gol

A atuação do árbitro Bruno Arleu no duelo entre Athletico e Vitória ainda contou com outras duas decisões polêmicas. No primeiro tempo, o volante Luiz Gustavo, em dividida com Zé Vitor, chutou o jogador do Vitória, mas recebeu apenas cartão amarelo. Já na segunda etapa, houve mais um amarelo controverso, desta vez para Arthur Dias, após uma entrada forte em Renê, na entrada da grande área do Furacão. Em nenhum dos lances, o VAR interveio.

Próximo jogo

O Vitória volta a campo já nesta quarta-feira, 29, às 21h30, desta vez contra o Confiança, em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Ficha técnica

Athletico x Vitória

O que: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Quando: 26/04, às 18h30

Onde: Arena da Baixada, em Curitiba

Escalações

Athletico: Santos; Esquivel, Terán e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Portilla e João Cruz; Mendoza, Bruninho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)