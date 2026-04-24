Erick e Ramon ficam no DM em reapresentação do Vitória

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Ramon - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogadores que estavam em transição física após se recuperarem de lesões, os laterais Claudinho e Jamerson, além do zagueiro Neris, participaram normalmente do treinamento do Esporte Clube Vitória nesta sexta-feira, 24.

Enquanto os atletas que atuaram contra o Flamengo ficaram apenas na recuperação física, os demais participaram de trabalhos envolvendo dinâmicas de passe e posse de bola no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

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Com incômodo na coxa, o centroavante Pedro Henrique realizou tratamento no departamento médico, assim como o goleiro Gabriel, o lateral Ramon e o atacante Erick. Titulares, os dois últimos são dúvidas para o próximo compromisso do Rubro-Negro, mas ainda não estão descartados para enfrentar o Athletico.

O meio-campista Ronald, que nem entrou em campo no Rio de Janeiro, também treinou normalmente depois de se recuperar do mal-estar que o tirou da partida.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar no domingo, 26, às 18h30, contra o Athletico, na Arena da Baixada. A partida é válida pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro.