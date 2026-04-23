Caíque detona comentarista que defendeu lance polêmico do Flamengo

Caíque Gonçalves - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Envolvido no lance mais polêmico da derrota do Vitória diante do Flamengo pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 22, o volante Caíque Gonçalves foi atingido com um movimento ríspido de cotovelo por parte do espanhol Saúl. Apesar da força utilizada no lance, o árbitro Anderson Daronco marcou falta contra o Leão e o VAR não recomendou revisão.

Em entrevista na zona mista do Maracanã, Caíque comentou sobre a jogada e afirmou ser "nítido" notar o erro da arbitragem em não expulsar o meio-campista espanhol. Ele também citou o lance envolvendo Ramon e Luiz Araújo, outra reclamação do Vitória.

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"Eu vi no celular, mas na hora do lance foi nítido o que o cara [Saúl] fez. Eu acho que se fosse ao contrário, não pensariam duas vezes em olhar o VAR ou expulsar diretamente, tanto no meu lance como no do Ramon. Falar de arbitragem é chover no molhado", disse ao Canal do Dinâmico.

O camisa 95 ainda lamentou não poder entrar em muitos detalhes sobre o ocorrido, temendo uma possível punição. Ele afirmou que prefere "deixar para a diretoria" cuidar do caso. Vale lembrar que o Leão fez uma representação contra a arbitragem na CBF.

"Eu deixo para a diretoria, para o pessoal que tem contato diretamente com a CBF para ver o que eles podem fazer. Pelas imagens, todo mundo falando nas transmissões dos jogos, que era pra expulsão direta. Não cabe a nós estar falando disso, porque se você ainda falar sai como errado. É capaz de se prejudicar por conta disso, mesmo eles estando errados", concluiu o volante.

Caíque detona jornalista

As polêmicas em Flamengo x Vitória repercutiram nacionalmente nos programas de debate desta quinta-feira, 23. Para o comentarista do Sportv, Carlos Eduardo Eboli, o meia Saúl não deveria ter sido expulso no lance com Caíque Gonçalves.

"Não teve agressão, não teve gatilho", justificou Eboli durante o programa Redação Sportv. Nas redes sociais, Caíque respondeu ao jornalista sem medir palavras: "Você é um brincalhão, dá uma opinião bost* dessa".