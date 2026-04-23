Saiba avaliação do elenco do Vitória e planejamento na próxima janela

Time do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória pretende buscar, pelo menos, mais dois reforços na próxima janela de transferências. O presidente Fábio Mota adiantou o planejamento em entrevista no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 22.

Após a derrota do Leão para o Flamengo por 2 a 1, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, Mota falou com a imprensa na zona mista do Maracanã. Além de detonar a arbitragem da partida, o dirigente falou sobre o elenco e mercado da bola.

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“Na janela de junho a gente precisa ainda de duas ou três peças, estamos trabalhando para isso”, declarou Fábio, sem entrar em detalhes sobre as posições buscadas. O próprio presidente, no entanto, já havia revelado que trazer um zagueiro é prioridade.

Ainda na entrevista, Mota comparou o atual elenco com os das últimas duas temporadas. Para ele, o plantel atual é "competitivo" e supera os anteriores em qualidade.

“Acho que o elenco desse ano, em três anos que estou como presidente do clube na Série A, na minha modesta opinião, é melhor do que o de 2024 e de 2025”, finalizou Mota.

Fábio Mota na zona mista do Maracanã | Foto: Reprodução | X

Quando abre a janela?

A janela de transferências do meio do ano será oficialmente aberta em 20 de julho e fecha no dia 11 de setembro. Contudo, devido à Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro será paralisado entre 31 de maio e 22 de julho.

Com a pausa, os clubes já devem começar a se mexer no mercado em busca de reforços. Será necessário aguardar a abertura da janela apenas para registros no BID da CBF, mas isso não impede dos novos atletas serem contratados com antecedência.