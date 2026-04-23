Vitória fará representação contra arbitragem após polêmica no Maracanã

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Caíque leva cotovelada de Saúl - Foto: Reprodução | Sportv

A derrota do Vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 22, pela Copa do Brasil, foi marcada por lances polêmicos reclamados pela equipe visitante. O Leão da Barra cobrou duas expulsões não dadas e nem sequer verificadas pelo arbitragem no VAR.

A primeira jogada envolveu o lateral-esquerdo Ramon, que estava em disputa com o atacante Luiz Araújo. O defensor rubro-negro foi atingido com um movimento de braço na cabeça, mas nenhum cartão foi aplicado pelo árbitro Anderson Daronco.

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Ramon, do Vitória, ficou sentindo após este lance com Luiz Araújo, do Flamengo. Arbitragem não aplicou cartão.



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A segunda jogada, ainda mais polêmica, envolveu os meio-campistas Caíque, do Vitória e Saúl, do Flamengo. O jogador espanhol utiliza o corpo inicialmente como proteção, mas amplia seu braço de maneira ríspida e aplica uma cotovelada no rosto do atleta do Leão.

De acordo com o comentarista de arbitragem do Sportv, Paulo César de Oliveira, a arbitragem errou ao não recomendar revisão no VAR para aplicar cartão vermelho em Saúl.

Opiniões sobre o lance do Saul?



A arbitragem deu falta do Caíque na jogada, e o VAR não chamou o juíz pra revisar na cabine.



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Fábio Mota critica arbitragem

Quem não aprovou as decisões da arbitragem nesta noite foi Fábio Mota, presidente do Vitória que estava presente no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo.

O dirigente promete fazer, nesta quinta, 23, uma representação contra a arbitragem na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Fábio Mota na zona mista do Maracanã | Foto: Reprodução | X

"Hoje foram dois lances [de não expulsão dada]. Não tem o que fazer, vamos fazer a parte devida de qualquer clube, que é representar contra a arbitragem amanhã na CBF", criticou Mota em entrevista na zona mista do Maracanã.