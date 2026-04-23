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ERROS GRAVE?

Vitória fará representação contra arbitragem após polêmica no Maracanã

Leão da Barra foi derrotado para o Flamengo nesta quarta-feira, 22

João Grassi
Por

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Caíque leva cotovelada de Saúl
Caíque leva cotovelada de Saúl -

A derrota do Vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 22, pela Copa do Brasil, foi marcada por lances polêmicos reclamados pela equipe visitante. O Leão da Barra cobrou duas expulsões não dadas e nem sequer verificadas pelo arbitragem no VAR.

A primeira jogada envolveu o lateral-esquerdo Ramon, que estava em disputa com o atacante Luiz Araújo. O defensor rubro-negro foi atingido com um movimento de braço na cabeça, mas nenhum cartão foi aplicado pelo árbitro Anderson Daronco.

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A segunda jogada, ainda mais polêmica, envolveu os meio-campistas Caíque, do Vitória e Saúl, do Flamengo. O jogador espanhol utiliza o corpo inicialmente como proteção, mas amplia seu braço de maneira ríspida e aplica uma cotovelada no rosto do atleta do Leão.

De acordo com o comentarista de arbitragem do Sportv, Paulo César de Oliveira, a arbitragem errou ao não recomendar revisão no VAR para aplicar cartão vermelho em Saúl.

Fábio Mota critica arbitragem

Quem não aprovou as decisões da arbitragem nesta noite foi Fábio Mota, presidente do Vitória que estava presente no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo.

O dirigente promete fazer, nesta quinta, 23, uma representação contra a arbitragem na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Fábio Mota na zona mista do Maracanã
Fábio Mota na zona mista do Maracanã | Foto: Reprodução | X

"Hoje foram dois lances [de não expulsão dada]. Não tem o que fazer, vamos fazer a parte devida de qualquer clube, que é representar contra a arbitragem amanhã na CBF", criticou Mota em entrevista na zona mista do Maracanã.

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esporte clube vitória fábio mota

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