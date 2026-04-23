ERROS GRAVE?
Vitória fará representação contra arbitragem após polêmica no Maracanã
Leão da Barra foi derrotado para o Flamengo nesta quarta-feira, 22
A derrota do Vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 22, pela Copa do Brasil, foi marcada por lances polêmicos reclamados pela equipe visitante. O Leão da Barra cobrou duas expulsões não dadas e nem sequer verificadas pelo arbitragem no VAR.
A primeira jogada envolveu o lateral-esquerdo Ramon, que estava em disputa com o atacante Luiz Araújo. O defensor rubro-negro foi atingido com um movimento de braço na cabeça, mas nenhum cartão foi aplicado pelo árbitro Anderson Daronco.
Ramon, do Vitória, ficou sentindo após este lance com Luiz Araújo, do Flamengo. Arbitragem não aplicou cartão.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 23, 2026
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A segunda jogada, ainda mais polêmica, envolveu os meio-campistas Caíque, do Vitória e Saúl, do Flamengo. O jogador espanhol utiliza o corpo inicialmente como proteção, mas amplia seu braço de maneira ríspida e aplica uma cotovelada no rosto do atleta do Leão.
De acordo com o comentarista de arbitragem do Sportv, Paulo César de Oliveira, a arbitragem errou ao não recomendar revisão no VAR para aplicar cartão vermelho em Saúl.
Opiniões sobre o lance do Saul?— DataFut (@DataFutebol) April 23, 2026
A arbitragem deu falta do Caíque na jogada, e o VAR não chamou o juíz pra revisar na cabine.
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Fábio Mota critica arbitragem
Quem não aprovou as decisões da arbitragem nesta noite foi Fábio Mota, presidente do Vitória que estava presente no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo.
O dirigente promete fazer, nesta quinta, 23, uma representação contra a arbitragem na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
"Hoje foram dois lances [de não expulsão dada]. Não tem o que fazer, vamos fazer a parte devida de qualquer clube, que é representar contra a arbitragem amanhã na CBF", criticou Mota em entrevista na zona mista do Maracanã.
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