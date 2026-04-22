NÃO ACABOU
Com polêmicas de arbitragem, Vitória perde para o Flamengo no RJ
Leão da Barra foi derrotado por 2 a 1 nesta quarta-feira, 22, no Maracanã
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O Esporte Clube Vitória fez jogo duro contra o Flamengo nesta quarta-feira, 22, mas foi derrotado por 2 a 1 no duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida foi disputada no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.
O começo do jogo foi marcado por dois golaços em sequência. Aos 10 minutos, Evertton Araújo avançou pelo meio e arriscou uma bomba de fora da área. A batida no alto das redes foi indefensável para Lucas Arcanjo.
No entanto, apenas um minuto depois, Ramon recebeu na esquerda e tentou cruzamento que foi cortado pela defesa do time carioca. Na sobra, Erick, já acostumado a fazer golaços na temporada, pegou um lindo chute de primeira e empatou.
Já no início da segunda etapa, aos 7 minutos, Pedro recebeu bom cruzamento pela esquerda de Bruno Henrique e não perdoou. O camisa 9 testou para o fundo das redes e definiu o placar.
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Polêmica de arbitragem
O Leão da Barra ainda reclamou de decisões da arbitragem, pedindo expulsões que não foram recomendadas pelo VAR em lances envolvendo Ramon e Caíque. O árbitro Anderson Daronco não aplicou nem cartão amarelo em ambas as situações.
Opiniões sobre o lance do Saul?— DataFut (@DataFutebol) April 23, 2026
A arbitragem deu falta do Caíque na jogada, e o VAR não chamou o juíz pra revisar na cabine.
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Copa do Brasil
Com o resultado, o Vitória terá que ganhar por dois ou mais gols na partida de volta, que será disputada no Barradão, para eliminar o Flamengo. Caso vença por um tento de vantagem, força a disputa de pênaltis.
O confronto de volta está marcado para o dia 14 de maio, às 21h30, em Salvador.
FICHA TÉCNICA
Flamengo 2x1 Vitória
5ª fase da Copa do Brasil
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Data: 22/04/2026
Horário: 21h30
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)
Transmissão: Sportv (TV Fechada)
Público: 44.292 pessoas
Cartões amarelos: Danilo (Flamengo) e Diego Tarzia (Vitória)
Gols: Evertton Araújo aos 10' 1T e Pedro aos 7' 2T (Flamengo) / Erick aos 11' 1T (Vitória)
Escalações
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, De la Cruz (Saúl), Luiz Araújo (Samuel Lino) e Everton Cebolinha (Arrascaeta); Bruno Henrique (Gonzalo Plata) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Edenilson); Caíque, Zé Vitor (Zé Breno) e Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê (Fabri). Técnico: Jair Ventura.
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