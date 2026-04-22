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Com polêmicas de arbitragem, Vitória perde para o Flamengo no RJ

Leão da Barra foi derrotado por 2 a 1 nesta quarta-feira, 22, no Maracanã

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Zé Vitor com a bola dominada no Maracanã
Zé Vitor com a bola dominada no Maracanã -

O Esporte Clube Vitória fez jogo duro contra o Flamengo nesta quarta-feira, 22, mas foi derrotado por 2 a 1 no duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida foi disputada no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.

O começo do jogo foi marcado por dois golaços em sequência. Aos 10 minutos, Evertton Araújo avançou pelo meio e arriscou uma bomba de fora da área. A batida no alto das redes foi indefensável para Lucas Arcanjo.

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No entanto, apenas um minuto depois, Ramon recebeu na esquerda e tentou cruzamento que foi cortado pela defesa do time carioca. Na sobra, Erick, já acostumado a fazer golaços na temporada, pegou um lindo chute de primeira e empatou.

Já no início da segunda etapa, aos 7 minutos, Pedro recebeu bom cruzamento pela esquerda de Bruno Henrique e não perdoou. O camisa 9 testou para o fundo das redes e definiu o placar.

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Polêmica de arbitragem

O Leão da Barra ainda reclamou de decisões da arbitragem, pedindo expulsões que não foram recomendadas pelo VAR em lances envolvendo Ramon e Caíque. O árbitro Anderson Daronco não aplicou nem cartão amarelo em ambas as situações.

Copa do Brasil

Com o resultado, o Vitória terá que ganhar por dois ou mais gols na partida de volta, que será disputada no Barradão, para eliminar o Flamengo. Caso vença por um tento de vantagem, força a disputa de pênaltis.

O confronto de volta está marcado para o dia 14 de maio, às 21h30, em Salvador.

Renê sendo marcado por Danilo
Renê sendo marcado por Danilo | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2x1 Vitória

5ª fase da Copa do Brasil

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 22/04/2026

Horário: 21h30

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)

Transmissão: Sportv (TV Fechada)

Público: 44.292 pessoas

Cartões amarelos: Danilo (Flamengo) e Diego Tarzia (Vitória)

Gols: Evertton Araújo aos 10' 1T e Pedro aos 7' 2T (Flamengo) / Erick aos 11' 1T (Vitória)

Escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, De la Cruz (Saúl), Luiz Araújo (Samuel Lino) e Everton Cebolinha (Arrascaeta); Bruno Henrique (Gonzalo Plata) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Edenilson); Caíque, Zé Vitor (Zé Breno) e Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

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