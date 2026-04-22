COPA DO BRASIL

Vitória terá mudanças para encarar o Flamengo; confira

Leão da Barra entra em campo às 21h30 desta quarta-feira, 22

João Grassi
Vitória encara o Flamengo no Maracanã, nesta quarta-feira, 22
O Esporte Clube Vitória ganhou um reforço para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro, pela quinta fase da Copa do Brasil. Recuperado de lesão, o atacante Marinho estará à disposição para o duelo no Maracanã, marcado para 21h30.

O técnico Jair Ventura convocou 24 atletas para a viagem ao sudeste do país. O grupo conta com os desfalques de peças importantes como Gabriel Baralhas e Renato Kayzer, ambos lesionados, além do retorno do atacante Fabri.

O goleiro Gabriel Vasconcelos, reserva imediato de Lucas Arcanjo, não viajou e deu lugar para Alexandre Fintelman. A lista de relacionados foi confirmada pelo portal A TARDE.

Lista de relacionados

  • Goleiros: Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo e Yuri Sena;
  • Laterais: Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Kauan, Cacá e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Caíque, Diego Tarzia, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald, Zé Breno e Zé Vitor;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lucas Silva, Marinho, Osvaldo, Renê e Renzo López;

Escalação

Com os desfalques de dois titulares, o provável Vitória que vai a campo deve ter: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Edenilson e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.

