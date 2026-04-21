Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

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Vitória x Flamengo no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória visita o Flamengo no Maracanã, nesta quarta-feira, 22, às 21h30, pela Copa do Brasil. O confronto é válido pela partida de ida da quinta fase da competição.

O Vitória vem de empate contra o Corinthians pelo placar de 0 a 0 no Barradão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, 18. O Leão não perde há quatro jogos e ocupa a décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro.

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O Flamengo está invicto há cinco partidas na temporada, e venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0 no último domingo, 19, no Maracanã. O Urubu ocupa a segunda colocação do certame nacional.

Vitória e Flamengo já se enfrentaram na temporada, pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com o Flamengo vencendo a partida por 2 a 1, em partida disputada no Barradão.



Onde assistir

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Caíque Gonçalves; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Saúl e Evertton Araujo; Samuel Lino, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem

Árbitro Principal: Anderson Daronco

Anderson Daronco Árbitro Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz

Leila Naiara Moreira da Cruz Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau

Michael Stanislau Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos

Lucas Coelho Santos VAR: Thiago Duarte Peixoto

Desfalques

Vitória

Camutanga

Edu

Fabri

Jamerson

Neris

Riccieli

Mateus Silva

Marinho

Pedro Henrique

Flamengo