COPA DO BRASIL
Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Leão da Barra busca resultado positivo na Copa do Brasil
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O Esporte Clube Vitória visita o Flamengo no Maracanã, nesta quarta-feira, 22, às 21h30, pela Copa do Brasil. O confronto é válido pela partida de ida da quinta fase da competição.
O Vitória vem de empate contra o Corinthians pelo placar de 0 a 0 no Barradão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, 18. O Leão não perde há quatro jogos e ocupa a décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo está invicto há cinco partidas na temporada, e venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0 no último domingo, 19, no Maracanã. O Urubu ocupa a segunda colocação do certame nacional.
Vitória e Flamengo já se enfrentaram na temporada, pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com o Flamengo vencendo a partida por 2 a 1, em partida disputada no Barradão.
Onde assistir
- SporTV (TV fechada)
- Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Caíque Gonçalves; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Saúl e Evertton Araujo; Samuel Lino, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
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Arbitragem
- Árbitro Principal: Anderson Daronco
- Árbitro Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz
- Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau
- Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos
- VAR: Thiago Duarte Peixoto
Desfalques
Vitória
- Camutanga
- Edu
- Fabri
- Jamerson
- Neris
- Riccieli
- Mateus Silva
- Marinho
- Pedro Henrique
Flamengo
- Erick Pulgar
- Jorginho (Dúvida)
- Carrascal
- Paquetá
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