Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO BRASIL

Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Leão da Barra busca resultado positivo na Copa do Brasil

Valdomiro Neto
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória x Flamengo no Barradão
Vitória x Flamengo no Barradão -

O Esporte Clube Vitória visita o Flamengo no Maracanã, nesta quarta-feira, 22, às 21h30, pela Copa do Brasil. O confronto é válido pela partida de ida da quinta fase da competição.

O Vitória vem de empate contra o Corinthians pelo placar de 0 a 0 no Barradão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, 18. O Leão não perde há quatro jogos e ocupa a décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Flamengo está invicto há cinco partidas na temporada, e venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0 no último domingo, 19, no Maracanã. O Urubu ocupa a segunda colocação do certame nacional.

Vitória e Flamengo já se enfrentaram na temporada, pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com o Flamengo vencendo a partida por 2 a 1, em partida disputada no Barradão.

Onde assistir

  • SporTV (TV fechada)
  • Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Caíque Gonçalves; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Saúl e Evertton Araujo; Samuel Lino, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Leia Também:

Bahia leva gol em escanteios pelo terceiro jogo seguido; veja análise
Vitória volta a enfrentar Flamengo no Maracanã após 8 a 0 e desafia retrospecto ruim
Quanto vale a classificação para as oitavas da Copa do Brasil?

Arbitragem

  • Árbitro Principal: Anderson Daronco
  • Árbitro Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz
  • Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau
  • Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto

Desfalques

Vitória

  • Camutanga
  • Edu
  • Fabri
  • Jamerson
  • Neris
  • Riccieli
  • Mateus Silva
  • Marinho
  • Pedro Henrique

Flamengo

  • Erick Pulgar
  • Jorginho (Dúvida)
  • Carrascal
  • Paquetá

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória flamengo futebol brasileiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória x Flamengo no Barradão
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Vitória x Flamengo no Barradão
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Vitória x Flamengo no Barradão
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Vitória x Flamengo no Barradão
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x