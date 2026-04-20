Quanto vale a classificação para as oitavas da Copa do Brasil?

Taça Copa do Brasil - Foto: CBF

As oitavas de final da Copa do Brasil estão batendo na porta dos clubes brasileiros - e muito além do prestígio esportivo de avançar na competição, os que se classificarem receberão uma adição significativa aos cofres.

Na edição de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol fixou em R$ 3 milhões a premiação para os clubes que alcançarem as oitavas de final, valor igual para todas as divisões (Séries A, B, C e D).

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Esse montante vem somado ao que já foi acumulado nas fases anteriores. Para equipes da Série A, por exemplo, que entram diretamente na quinta fase (caso de Bahia e Vitória), o caminho financeiro começa com R$ 2 milhões. Ou seja, avançar às oitavas significa já atingir pelo menos R$ 5 milhões em premiação.

Já para clubes como a Jacuipense, que começou desde fases anteriores, o impacto é ainda maior. Cada avanço representa um crescimento acumulativo significativo no caixa, viabilizando ou reforçando o orçamento inteiro do clube.

Premiação total

Ao todo, a CBF distribuirá cerca de R$ 500 milhões em 2026. O campeão pode faturar até R$ 99,25 milhões, dependendo da fase de entrada.

Mesmo com ajustes que reduziram valores nas fases intermediárias, a entidade aumentou a premiação nas finais. O vice-campeão, por exemplo, recebe R$ 34 milhões, enquanto o campeão leva R$ 78 milhões apenas na decisão, além do acumulado anterior.

Novo formato da competição

A Copa do Brasil também passou por mudanças estruturais, aumentando o número de clubes de 92 para 126 e disputando as primeiras quatro fases em jogo único. A partir da quinta fase, os confrontos acontecem com jogos de ida e volta, com a final em jogo único no dia 6 de dezembro.-