Após derrota do Bahia, Everton Ribeiro agradece carinho de flamenguistas

Everton Ribeiro pelo Bahia contra o Flamengo no Maracanã - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia se sentiu deslocado no Maracanã na derrota por 2 a 0 no último domingo, 19 - mas Everton Ribeiro reencontrou um lugar que já foi sua casa. O capitão tricolor foi ovacionado pelos rubro-negros, que gritaram seu nome quando ele deixou o campo, já na segunda etapa.

Após a partida, o meia falou sobre o momento e destacou a conexão construída durante sua passagem pelo clube carioca. "Emocionante. Sou muito grato por tudo que vivi aqui e por toda essa recepção", disse.

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"Sempre é uma honra poder voltar aqui e reviver um pouquinho do que vivi com meus amigos, com essa grande torcida e com esse grande time. Muito grato por todo esse carinho que eles têm, e eu também tenho um carinho muito grande por todos", completou.

Além do reconhecimento vindo das arquibancadas, Everton também relembrou um episódio especial fora de campo. No dia do seu aniversário, participou de uma chamada de vídeo com nomes marcantes da histórica campanha de 2019.

"Foi uma reunião de repente. O Diego (Ribas) me ligou e daqui a pouco foram entrando Rafinha, Filipe (Luís), Diego Alves e depois o Mister (Jorge Jesus)…", relembrou.

Chamada de vídeo do Flamengo | Foto: Reprodução I Instagram

"Relembramos grandes momentos, agradecemos por tudo que vivemos e celebramos o meu dia. Foi muito legal. Essa amizade fica pela vida inteira. Foi um momento mágico para todos", contou.

Dentro das quatro linhas, o reencontro terminou com vitória do Flamengo, que contou com gols de Giorgian De Arrascaeta e Lucas Paquetá para fazer 2 a 0. O resultado levou a equipe carioca aos 23 pontos, assumindo a vice-liderança do Brasileirão, enquanto o Bahia permaneceu com 20, fechando a rodada na quinta posição.

Everton Ribeiro pelo Bahia contra o Flamengo no Maracanã | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O próximo desafio do Esquadrão será nesta quarta-feira, 22, às 19h, contra o Remo, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.



Everton Ribeiro no Flamengo

Ídolo recente do Flamengo, Everton Ribeiro defendeu o clube por sete temporadas, desde 2017, acumulando números expressivos e uma galeria de títulos relevante. Ao todo, foram 11 conquistas, incluindo as Libertadores de 2019 e 2022, os Brasileiros de 2019 e 2020 e a Copa do Brasil de 2022, além de 46 gols e 61 assistências com a camisa rubro-negra.