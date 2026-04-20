CAMPEONATO BRASILEIRO
Adversário do Vitória terá desfalque importante para o Brasileirão
Jogador cumprirá punição automática contra o Leão
O Athletico Paranaense, próximo adversário do Esporte Clube Vitória não contará com o volante Jadson, em partida pelo Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo, 26. O jogador recebeu o terceiro amarelo na derrota para o Palmeiras, no último domingo, no Allianz Parque.
O time contará com o retorno de lateral-direito Gilberto Júnior retorna após desfalcar o time na última partida por questões contratuais.
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Próximos confrontos das equipes
Vitória e Athletico-PR se enfrentam no próximo domingo, 26, às 18h30, na Arena da Baixada, pela 13º rodada da Série A. Antes do confronto, o Vitória enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 22, enquanto o Athletico recebe o Atlético-GO na Arena da Baixada.
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