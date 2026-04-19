Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA X FLAMENGO

Charles Hembert admite erros técnicos: "jogo escapou das nossas mãos"

O Bahia perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã neste domingo, 19

Marina Branco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Charles Hembert em coletiva
Charles Hembert em coletiva -

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo, 19, no Maracanã, expôs fragilidades técnicas do Bahia, especialmente na construção ofensiva. Após a partida, o auxiliar técnico Charles Hembert, substituto de Ceni suspenso por cartão, reconheceu os problemas da equipe e explicou algumas das decisões tomadas.

Segundo o próprio Hembert, o plano foi traçado previamente ao lado de Rogério Ceni, da escalação inicial às substituições, todas previstas de acordo com possíveis cenários da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Durante toda a semana, os treinos foram todos pré-definidos. A gente tinha visto como o jogo poderia se desenvolver e o que faríamos em cada situação. As substituições, as escolhas táticas, tudo já estava preparado antes do jogo", afirmou.

Leia Também:

Bahia perde para o Flamengo em confronto direto do topo do Brasileirão
Neymar sobe o tom contra postagem após ser vaiado em derrota do Santos
Bahia tem dois reforços para encarar o Flamengo; veja relacionados

Questionado sobre a entrada de William José e a estratégia mais reativa no início da partida, Hembert explicou que a ideia era qualificar tecnicamente o time e melhorar a retenção da bola diante da pressão alta do Flamengo.

"O William tem características de segurar a bola, fazer tabela, flutuar. A gente tentou usar isso para reter mais a posse, mas infelizmente foi justamente nisso que pecamos muito hoje", disse.

O auxiliar foi direto ao apontar o principal problema da equipe: "Cada vez que a gente recuperava a bola, não conseguíamos trocar passes. Foram muitos erros de passe e de aproximação técnica. Isso foi o que mais nos prejudicou".

"Difícil competir lá em cima com tantos erros"

O confronto não era simples - enfrentando o Flamengo, segundo colocado do Brasileirão, Hembert negou que o resultado represente um choque de realidade, mas admitiu a dificuldade de competir em alto nível cometendo tantos erros.

"Não foi um jogo fácil. Tivemos muitos erros de passe e de aproximação técnica. Contra adversários desse nível, fora de casa, isso não pode acontecer", avaliou.

"O jogo começou a escapar um pouco das nossas mãos, com muitas transições e contra-ataques cedidos. Assim fica difícil competir lá em cima, mas estamos na parte de cima e vamos continuar lutando para permanecer lá", completou.

Juba em Bahia x Flamengo
Juba em Bahia x Flamengo | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Destaque de Léo Vieira

Em meio aos erros ofensivos, um dos destaques do Bahia na partida foi o goleiro Léo Vieira, que voltou a ter boa atuação. Hembert elogiou a rápida adaptação do jogador, que chegou recentemente ao clube.

"Ele teve pouquíssimo tempo de adaptação. Fez três treinos e já jogou. Entendeu rapidamente a ideia de jogo e tem feito ótimas defesas. Hoje ele foi muito exigido", avaliou.

"Os gols foram bem feitos, ele não teve muito o que fazer. Mas está nos passando confiança e se adaptando muito bem", disse.

Bola parada

Responsável também por parte do trabalho de bola parada e tendo tomado um gol de pênalti do Flamengo ainda no início da partida, Hembert reconheceu que o Bahia ainda precisa evoluir no fundamento, mas destacou que esse não é o perfil principal do elenco.

"Não é uma característica nossa. Temos um time mais técnico, com jogadores de menor estatura. Se quiséssemos focar nisso, teríamos um perfil diferente, com atletas mais altos", explicou.

"Fazemos poucos gols de bola parada, mas também sofremos poucos. Nos últimos jogos sofremos mais, é verdade, mas no balanço geral não estamos nem entre os melhores nem os piores", detalhou.

Apesar disso, garantiu evolução contínua: "Queremos melhorar e vamos continuar treinando e nos aperfeiçoando nesse aspecto".

Próximos desafios

O Bahia agora volta o foco para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Remo na próxima quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Pelo Brasileirão, o time encara o Santos no fim de semana, novamente em Salvador.

"Precisamos virar a página. Sabemos que o torcedor estará com a gente para esses próximos jogos", concluiu Hembert.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Esporte Clube Bahia flamengo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Charles Hembert em coletiva
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Charles Hembert em coletiva
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Charles Hembert em coletiva
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Charles Hembert em coletiva
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x