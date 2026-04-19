Charles Hembert admite erros técnicos: "jogo escapou das nossas mãos"

Charles Hembert em coletiva - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo, 19, no Maracanã, expôs fragilidades técnicas do Bahia, especialmente na construção ofensiva. Após a partida, o auxiliar técnico Charles Hembert, substituto de Ceni suspenso por cartão, reconheceu os problemas da equipe e explicou algumas das decisões tomadas.

Segundo o próprio Hembert, o plano foi traçado previamente ao lado de Rogério Ceni, da escalação inicial às substituições, todas previstas de acordo com possíveis cenários da partida.

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"Durante toda a semana, os treinos foram todos pré-definidos. A gente tinha visto como o jogo poderia se desenvolver e o que faríamos em cada situação. As substituições, as escolhas táticas, tudo já estava preparado antes do jogo", afirmou.

Questionado sobre a entrada de William José e a estratégia mais reativa no início da partida, Hembert explicou que a ideia era qualificar tecnicamente o time e melhorar a retenção da bola diante da pressão alta do Flamengo.

"O William tem características de segurar a bola, fazer tabela, flutuar. A gente tentou usar isso para reter mais a posse, mas infelizmente foi justamente nisso que pecamos muito hoje", disse.

O auxiliar foi direto ao apontar o principal problema da equipe: "Cada vez que a gente recuperava a bola, não conseguíamos trocar passes. Foram muitos erros de passe e de aproximação técnica. Isso foi o que mais nos prejudicou".

"Difícil competir lá em cima com tantos erros"

O confronto não era simples - enfrentando o Flamengo, segundo colocado do Brasileirão, Hembert negou que o resultado represente um choque de realidade, mas admitiu a dificuldade de competir em alto nível cometendo tantos erros.

"Não foi um jogo fácil. Tivemos muitos erros de passe e de aproximação técnica. Contra adversários desse nível, fora de casa, isso não pode acontecer", avaliou.

"O jogo começou a escapar um pouco das nossas mãos, com muitas transições e contra-ataques cedidos. Assim fica difícil competir lá em cima, mas estamos na parte de cima e vamos continuar lutando para permanecer lá", completou.

Juba em Bahia x Flamengo | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Destaque de Léo Vieira

Em meio aos erros ofensivos, um dos destaques do Bahia na partida foi o goleiro Léo Vieira, que voltou a ter boa atuação. Hembert elogiou a rápida adaptação do jogador, que chegou recentemente ao clube.

"Ele teve pouquíssimo tempo de adaptação. Fez três treinos e já jogou. Entendeu rapidamente a ideia de jogo e tem feito ótimas defesas. Hoje ele foi muito exigido", avaliou.

"Os gols foram bem feitos, ele não teve muito o que fazer. Mas está nos passando confiança e se adaptando muito bem", disse.

Bola parada

Responsável também por parte do trabalho de bola parada e tendo tomado um gol de pênalti do Flamengo ainda no início da partida, Hembert reconheceu que o Bahia ainda precisa evoluir no fundamento, mas destacou que esse não é o perfil principal do elenco.

"Não é uma característica nossa. Temos um time mais técnico, com jogadores de menor estatura. Se quiséssemos focar nisso, teríamos um perfil diferente, com atletas mais altos", explicou.

"Fazemos poucos gols de bola parada, mas também sofremos poucos. Nos últimos jogos sofremos mais, é verdade, mas no balanço geral não estamos nem entre os melhores nem os piores", detalhou.

Apesar disso, garantiu evolução contínua: "Queremos melhorar e vamos continuar treinando e nos aperfeiçoando nesse aspecto".

Próximos desafios

O Bahia agora volta o foco para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Remo na próxima quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Pelo Brasileirão, o time encara o Santos no fim de semana, novamente em Salvador.

"Precisamos virar a página. Sabemos que o torcedor estará com a gente para esses próximos jogos", concluiu Hembert.