Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESQUADRÃO

Bahia tem dois reforços para encarar o Flamengo; veja relacionados

Tricolor entra em campo a partir das 19h30, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileiro

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ademir foi relacionado para encarar o Flamengo
Ademir foi relacionado para encarar o Flamengo -

O zagueiro Kanu e o atacante Ademir foram relacionados pelo auxiliar Charles Hembert no duelo entre Flamengo e Bahia. O defensor se recuperava de uma lesão na coxa, enquanto Ademir se queixou de dores no ombro e teve que ser substituído no triunfo sobre o Mirassol, no último sábado, 11.

Outra novidade é o goleiro Fábio, jovem de 18 anos do time sub-20, que foi relacionado pela primeira vez com o time principal pelo Campeonato Brasileiro, sendo o terceiro goleiro da lista. A bola rola neste domingo, 19, às 19h30, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desta maneira, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo seguem como desfalques enquanto se recuperam de suas respectivas lesões. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Rogério Ceni não ficará na beira do gramado no Maracanã.

Outra presença importante é a do zagueiro David Duarte, que chegou a ser punido com quatro partidas de suspensão por acusar roubo no jogo diante do Palmeiras, mas obteve efeito suspensivo no julgamento e ficou à disposição.

Leia Também:

Ex-Bahia, Guto Ferreira tem início fantástico e já lidera a Série B com time goiano
Parceiros no Flamengo, Jean Lucas encara Paquetá pela 1ª vez no Brasil
Flamengo aposenta camisa 14 do basquete vai homenagear Oscar contra o Bahia

Confira a lista:

  • Goleiros: João Paulo, Léo Vieira e Fábio
  • Laterais: Iago Borduchi, Roman Gomez, Luciano Juba e Gilberto
  • Zagueiros: Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, David Duarte, Ramos Mingo, Kanu
  • Meio-campistas: Erick, Rodrigo Nestor, Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Caio Alexandre
  • Atacantes: Everaldo, Sanabria, Willian José, Dell, Kike Olivera, Ademir, Erick Pulga

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ademir foi relacionado para encarar o Flamengo
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Ademir foi relacionado para encarar o Flamengo
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Ademir foi relacionado para encarar o Flamengo
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Ademir foi relacionado para encarar o Flamengo
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x