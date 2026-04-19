Bahia tem dois reforços para encarar o Flamengo; veja relacionados

Ademir foi relacionado para encarar o Flamengo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O zagueiro Kanu e o atacante Ademir foram relacionados pelo auxiliar Charles Hembert no duelo entre Flamengo e Bahia. O defensor se recuperava de uma lesão na coxa, enquanto Ademir se queixou de dores no ombro e teve que ser substituído no triunfo sobre o Mirassol, no último sábado, 11.

Outra novidade é o goleiro Fábio, jovem de 18 anos do time sub-20, que foi relacionado pela primeira vez com o time principal pelo Campeonato Brasileiro, sendo o terceiro goleiro da lista. A bola rola neste domingo, 19, às 19h30, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

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Desta maneira, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo seguem como desfalques enquanto se recuperam de suas respectivas lesões. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Rogério Ceni não ficará na beira do gramado no Maracanã.

Outra presença importante é a do zagueiro David Duarte, que chegou a ser punido com quatro partidas de suspensão por acusar roubo no jogo diante do Palmeiras, mas obteve efeito suspensivo no julgamento e ficou à disposição.

Confira a lista: