Ex-Bahia, Guto Ferreira tem início fantástico e já lidera a Série B com time goiano
Treinador vive um início excelente no comando do time
A chegada de Guto Ferreira ao Vila Nova já está a produzindo efeitos imediatos para o time. Poucas semanas após assumir o comando da equipe goiana, o treinador ex-Bahia lidera a Série B do Brasileirão, com uma campanha consistente e ainda invicta.
Desde que assumiu o time após a demissão de Umberto Louzer, Guto Ferreira encontrou rapidamente um padrão de jogo e encaixou resultados importantes. Nos cinco jogos mais recentes, o Vila Nova somou três vitórias e dois empates, sequência que sustenta o início sólido na competição.
- Vitória por 2 a 1 sobre o Operário Ferroviário
- Empate em 0 a 0 com o Capital CF (Copa Centro-Oeste)
- Vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, fora de casa
- Vitória por 2 a 1 contra o Atlético Goianiense
- Empate em 1 a 1 com o Sport
Leia Também:
Liderança na regularidade
Após cinco rodadas, o Vila Nova aparece na liderança isolada da Série B, com 11 pontos conquistados em cinco partidas. A equipe soma três vitórias e dois empates, com oito gols marcados e cinco sofridos, além de um saldo positivo de três gols.
O desempenho coloca o time à frente de concorrentes diretos como Ceará e Athletic, que aparecem logo atrás com oito pontos, consolidando o clube goiano como um dos principais candidatos ao acesso neste início de competição.
Guto repete fórmula de sucesso
O contexto construído, no entanto, não surge por acaso. Guto Ferreira já vinha de um trabalho sólido recente, tendo conquistado o acesso à Série B com o Remo em 2025. Agora, no Vila Nova, repete a fórmula de equipes organizadas e competitivas em busca de um novo acesso.
Com passagens por clubes como Bahia, Ceará, Sport e Internacional, o treinador conhecido como 'Rei do Acesso' foi contratado com o objetivo de levar o Vila Nova de volta à Série A, e começa a cumprir a missão com um início praticamente perfeito.
Acessos de Guto Ferreira na Série B
- 2014: Ponte Preta (Vice-campeão)
- 2016: Bahia (4º colocado)
- 2017: Internacional (Vice-campeão)
- 2019: Sport (Vice-campeão)
- 2025: Remo (4º colocado)
