HOME > ESPORTES
DANDO RESULTADO!

Ex-Bahia, Guto Ferreira tem início fantástico e já lidera a Série B com time goiano

Treinador vive um início excelente no comando do time

Marina Branco
Por

Guto Ferreira pelo Vila Nova
Guto Ferreira pelo Vila Nova

A chegada de Guto Ferreira ao Vila Nova já está a produzindo efeitos imediatos para o time. Poucas semanas após assumir o comando da equipe goiana, o treinador ex-Bahia lidera a Série B do Brasileirão, com uma campanha consistente e ainda invicta.

Desde que assumiu o time após a demissão de Umberto Louzer, Guto Ferreira encontrou rapidamente um padrão de jogo e encaixou resultados importantes. Nos cinco jogos mais recentes, o Vila Nova somou três vitórias e dois empates, sequência que sustenta o início sólido na competição.

  • Vitória por 2 a 1 sobre o Operário Ferroviário
  • Empate em 0 a 0 com o Capital CF (Copa Centro-Oeste)
  • Vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, fora de casa
  • Vitória por 2 a 1 contra o Atlético Goianiense
  • Empate em 1 a 1 com o Sport

Liderança na regularidade

Após cinco rodadas, o Vila Nova aparece na liderança isolada da Série B, com 11 pontos conquistados em cinco partidas. A equipe soma três vitórias e dois empates, com oito gols marcados e cinco sofridos, além de um saldo positivo de três gols.

O desempenho coloca o time à frente de concorrentes diretos como Ceará e Athletic, que aparecem logo atrás com oito pontos, consolidando o clube goiano como um dos principais candidatos ao acesso neste início de competição.

Guto repete fórmula de sucesso

O contexto construído, no entanto, não surge por acaso. Guto Ferreira já vinha de um trabalho sólido recente, tendo conquistado o acesso à Série B com o Remo em 2025. Agora, no Vila Nova, repete a fórmula de equipes organizadas e competitivas em busca de um novo acesso.

Com passagens por clubes como Bahia, Ceará, Sport e Internacional, o treinador conhecido como 'Rei do Acesso' foi contratado com o objetivo de levar o Vila Nova de volta à Série A, e começa a cumprir a missão com um início praticamente perfeito.

Acessos de Guto Ferreira na Série B

  • 2014: Ponte Preta (Vice-campeão)
  • 2016: Bahia (4º colocado)
  • 2017: Internacional (Vice-campeão)
  • 2019: Sport (Vice-campeão)
  • 2025: Remo (4º colocado)

