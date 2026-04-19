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ESPORTES

“Macaquinho”: atacante chora ao relatar racismo em jogo da Série B

Atleta estrangeiro alega que torcedor rival o insultou

Gustavo Zambianco
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Vila Nova x Operário-PR
Vila Nova x Operário-PR -

O atacante Berto, que defende o Operário do Paraná, diz ter sido alvo de racismo durante a partida válida pela Série B contra o Vila Nova, neste sábado, 19.

O atleta, que é de Cabo-Verde, país africano acusa um torcedor do clube goiano de chamá-lo de “macaquinho” após o final da partida, que terminou com o Vila Nova por 2 a 1.

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Revoltado com os ataques, Berto discutiu com os torcedores do clube goiano que estava na arquibancada, atrás dos bancos de reservas.

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Após isso, uma confusão iniciou, atletas do Operário-PR e torcedores do Vila arremessaram objetos do campo para a arquibancada e vice-versa.

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Um torcedor acabou sendo atingido no rosto e revidou arremessando uma garrafa, que acertou o presidente do Operário-PR Álvaro Góes, ele caiu no gramado e ficou com um corte no nariz.

Presidente diz que vai identificar o torcedor

Após a confusão ser sanada, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, disse que o clube vai identificar o torcedor que teria cometido o suposto ato de racismo contra Berto.

Segundo o dirigente, ele será encaminhado à delegacia.

Hugo se disse "envergonhado" e pediu desculpas ao jogador, Berto, e ao dirigente do Operário-PR, Álvaro Góes. O presidente colorado prometeu dar todo apoio na apuração do caso.

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Tags:

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