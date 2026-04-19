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BRASILEIRÃO

Erick lamenta ataque contra Corinthians: "Faltou mais na frente"

Vitória e Corinthians ficaram no zero a zero em uma partida com um só chute a gol

Marina Branco
Por

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Erick pelo Vitória
Erick pelo Vitória -

O empate sem gols diante do Corinthians no Barradão deixou a sensação de que o Vitória, com bom desempenho na partida, poderia ter ido além. Na zona mista, o atacante Erick destacou o controle da equipe durante a partida, mas apontou a falta de eficiência ofensiva como principal obstáculo para a vitória.

"A gente fez um bom jogo. Controlamos a maior parte da partida, tivemos mais posse, mas faltou um pouco mais na frente, no último passe, na finalização", opinou.

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Mesmo em um jogo com poucas oportunidades, marcado por apenas uma finalização no alvo, Erick avaliou positivamente a postura do time, lamentando apenas o final da partida.

"O Corinthians é uma grande equipe, tem grandes jogadores. Acho que a gente conseguiu controlar bem, mas faltou caprichar mais no último terço", disse.

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Recuperação física

Como o próprio Jair Ventura comentou, Erick entrou em campo contra o Corinthians "no sacrifício", voltando de uma lesão.

"Eu vinha sentindo bastante, teve um dia que eu nem conseguia pisar no chão. Então tenho que dar parabéns ao departamento médico, que foi até na minha casa cuidar de mim e fez um trabalho muito bom para eu conseguir estar em campo hoje", reconheceu.

Foco no Flamengo

Com o fim da sequência de jogos em casa, o Vitória agora terá pela frente um novo desafio fora de Salvador - o confronto contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 22.

Para Erick, o foco é manter o mesmo nível de atuação que o Barradão testemunhou neste sábado, independentemente do mando de campo.

"É tentar manter a postura dentro e fora de casa. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Flamengo, talvez a melhor equipe do país, mas vamos lá para fazer um grande jogo", garantiu.

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