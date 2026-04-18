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DESFALQUES!

Vitória perde Nathan Mendes por suspensão e pode ter até 13 desfalques

Rubro-Negro terá que improvisar na lateral-direita contra o Athletico

Lucas Vilas Boas
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| Atualizada em

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Nathan Mendes terá que cumprir suspensão automática
Nathan Mendes terá que cumprir suspensão automática -

O lateral-direito Nathan Mendes recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate em 0 a 0 entre Vitória e Corinthians, neste sábado, 18, e terá que cumprir suspensão automática no próximo compromisso pelo Brasileiro, contra o Athletico-PR.

Os desfalques têm sido um desafio constante para o técnico Jair Ventura neste campeonato. No setor defensivo, a situação é ainda mais delicada: na partida contra o Corinthians, o Rubro-Negro já não pôde contar com sete jogadores da posição, número que pode chegar a oito caso jogadores se recuperem até encarar o Fucarão.

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Claudinho, Riccieli, Mateus Silva, Jamerson, Neris, Camutanga e Edu não estiveram à disposição neste sábado, mas jogadores de outros setores também preocupam. Marinho, Pedro Henrique, Rúben Ismael, Dudu e Fabri também ficaram de fora.

Lista de desfalques do Vitória no sistema defensivo

  • Claudinho (lesão no joelho esquerdo) - transição física;
  • Riccieli (lesão muscular) - transição física;
  • Mateus Silva (lesão na coxa);
  • Jamerson (lesão na coxa);
  • Neris (Tendinopatia no tendão patelar);
  • Camutanga (Fratura nos ossos do pé);
  • Edu (lesão no tendão de Aquiles).
  • Nathan Mendes (suspenso)

Quem assume a posição?

Sem Nathan Mendes e Mateus Silva, o Vitória terá que escalar um jogador fora da sua posição de origem para encarar o Athletico. O principal canditado é o volante Edenilson, da base do Rubro-Negro, que tem sido elogiado por Jair Ventura pela sua polivalência dentro de campo.

O jogador de 20 anos, inclusive, foi titular no jogo contra o Piauí, da última quarta-feira, 15, como lateral-direito. Outra alternativa é Gean, jovem de 18 anos do time sub-20, que disputou quatro partidas na equipe profissional nesta temporada.

O Vitória encara o Athletico-PR no próximo domingo, 26, às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba. Antes, contudo, a equipe visita o Flamengo pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, na quarta-feira, 22, às 21h30, no Maracanã.

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