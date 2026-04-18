Vitória e Corinthians fazem uma só finalização e empatam no Barradão

Vitória e Corinthians no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Há algum tempo o Vitória não fazia uma partida tão sólida, firme e controlada quanto a que jogou contra o Corithians no Barradão neste sábado, 18, pela 12ª rodada do Brasileirão. Os dois times que menos finalizam na Série A não podiam, no entanto, protagonizar goleadas - e o zero a zero previsível se concretizou.

Sem atacar, sem se arriscar e sem nenhuma finalização no alvo até os 41 minutos do segundo tempo, a maior emoção vivida pelo Vitória na partida foi a angústia com o possível desfalque de Renato Kayzer, que deixou o campo antes dos dez minutos de bola rolando.

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Agora, o próximo compromisso Rubro-Negro é o duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, 22, no Maracanã, às 21h30. Além disso, a equipe volta a campo poucos dias depois, no domingo, para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A bola rolou dando a impressão de que a partida seria agirada, com Yuri Alberto no chão no primeiro minuto de jogo e Kayzer quase abrindo ao placar aos cinco minutos, mas mandando para fora e impedido.

A sequência, no entanto, não seguiu a mesma lógica. Com apenas oito minutos de jogo, o Vitória que já tem seu departamento médico lotado sentiu a preocupação de ver Kayzer com dor na coxa direita e saindo de campo chorando com os médicos.

Vitória e Corinthians no Barradão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

As maiores chances seguintes foram uma boa chegada do Vitória com Ramon, defendida por Gabriel Paulista, e uma outra de cabeceio de Luan Cândido, direto no chão.

O primeiro tempo terminou zerado e sem riscos - e o segundo começou dando o mesmo tom à partida. Na segunda etapa, a primeira chance veio aos 14 minutos, quando Renê recebeu na área, mas mandou por cima do gol, com mais uma aos 15, com Baralhas mandando na arquibancada do Barradão.

Vitória e Corinthians no Barradão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Aos 41 minutos do segundo tempo, o nome de um goleiro foi dito em alto e bom som pela primeira vez na partida, quando Zé Vitor acertou uma bola no gol e Hugo Souza apareceu com as duas mãos no caminho, fazendo uma defesa excelente no primeiro chute ao alvo em quase 90 minutos de jogo.

Apesar do empate e da falta de ofensividade de ambos os lados, o Rubro-Negro conseguiu fazer uma partida consistente, sem dar espaços ao Corinthians e mostrando um bom encaixe de jogo à torcida no Barradão.

Vitória e Corinthians no Barradão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Ficha técnica

Vitória 0 x 0 Corinthians - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas (Ronald Lopes), Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Tarzia); Erick (Aitor Cantalapiedra) e Renato Kayzer (Renê). Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Hugo Souza; Milans (Kaio César), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Carrillo, Breno Bidon (Matheus Pereira) e Garro (Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Local: Barradão

Cartões amarelos: Matheus Bidu (Corinthians) e Nathan Mendes (Vitória)

Arbitragem