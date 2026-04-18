ZERO A ZERO
Vitória e Corinthians fazem uma só finalização e empatam no Barradão
Os dois times que menos finalizam na Série A do Brasileirão não mudaram a estatística na 12ª rodada
Há algum tempo o Vitória não fazia uma partida tão sólida, firme e controlada quanto a que jogou contra o Corithians no Barradão neste sábado, 18, pela 12ª rodada do Brasileirão. Os dois times que menos finalizam na Série A não podiam, no entanto, protagonizar goleadas - e o zero a zero previsível se concretizou.
Sem atacar, sem se arriscar e sem nenhuma finalização no alvo até os 41 minutos do segundo tempo, a maior emoção vivida pelo Vitória na partida foi a angústia com o possível desfalque de Renato Kayzer, que deixou o campo antes dos dez minutos de bola rolando.
Agora, o próximo compromisso Rubro-Negro é o duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, 22, no Maracanã, às 21h30. Além disso, a equipe volta a campo poucos dias depois, no domingo, para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O jogo
A bola rolou dando a impressão de que a partida seria agirada, com Yuri Alberto no chão no primeiro minuto de jogo e Kayzer quase abrindo ao placar aos cinco minutos, mas mandando para fora e impedido.
A sequência, no entanto, não seguiu a mesma lógica. Com apenas oito minutos de jogo, o Vitória que já tem seu departamento médico lotado sentiu a preocupação de ver Kayzer com dor na coxa direita e saindo de campo chorando com os médicos.
As maiores chances seguintes foram uma boa chegada do Vitória com Ramon, defendida por Gabriel Paulista, e uma outra de cabeceio de Luan Cândido, direto no chão.
O primeiro tempo terminou zerado e sem riscos - e o segundo começou dando o mesmo tom à partida. Na segunda etapa, a primeira chance veio aos 14 minutos, quando Renê recebeu na área, mas mandou por cima do gol, com mais uma aos 15, com Baralhas mandando na arquibancada do Barradão.
Aos 41 minutos do segundo tempo, o nome de um goleiro foi dito em alto e bom som pela primeira vez na partida, quando Zé Vitor acertou uma bola no gol e Hugo Souza apareceu com as duas mãos no caminho, fazendo uma defesa excelente no primeiro chute ao alvo em quase 90 minutos de jogo.
Apesar do empate e da falta de ofensividade de ambos os lados, o Rubro-Negro conseguiu fazer uma partida consistente, sem dar espaços ao Corinthians e mostrando um bom encaixe de jogo à torcida no Barradão.
Ficha técnica
Vitória 0 x 0 Corinthians - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas (Ronald Lopes), Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Tarzia); Erick (Aitor Cantalapiedra) e Renato Kayzer (Renê). Técnico: Jair Ventura.
Corinthians: Hugo Souza; Milans (Kaio César), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Carrillo, Breno Bidon (Matheus Pereira) e Garro (Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Local: Barradão
Cartões amarelos: Matheus Bidu (Corinthians) e Nathan Mendes (Vitória)
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ);
- Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ);
- Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
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