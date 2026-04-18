Vitória fecha compra de zagueiro e garante reforço contra Corinthians

Cacá, zaguero do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Esporte Clube Vitória decidiu antecipar a compra do zagueiro Cacá junto ao Corinthians, e terá o jogador à disposição para o duelo deste sábado, 18, às 20h, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Embora tenha até divulgado anteriormente que Cacá seria desfalque, o Leão já enviou um ofício para formalizar a proposta de compra definitiva, que seria obrigatória caso o defensor de 26 anos disputasse ao menos 60% das partidas da equipe durante o vínculo de empréstimo.

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O Vitória vai desembolsar 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões, para comprar o defensor — valor registrado na cláusula de obrigação de compra no contrato de empréstimo do atleta com o clube baiano.



Com o acordo, o Rubro-Negro não pagará a multa de R$ 1 milhão para escalar o jogador na partida. A negociação ainda prevê o início do pagamento para janeiro do ano que vem, que será dividido em seis parcelas até 2029.

Quer jogar!

A vontade do defensor em estar em campo ficou evidente após o resultado positivo contra o São Paulo, na última rodada do Brasileiro, que contou com gol do zagueiro. Em entrevista na zona mista do Barradão, o jogador afirmou desde então que estaria em campo contra o Corinthians.

Agora é descansar para o próximo jogo, contra o Coringão, e entrar em campo Cacá - Zaguero do Vitória

Lista de relacionados

A presença do jogador foi confirmada pelo clube na lista de relacionados do técnico Jair Ventura. Além do zagueiro, o atacante Erick também fica à disposição após trauma sofrido no pé. Veja a lista completa aqui.

Cacá marcou o primeiro gol com a camisa do Vitória justamente contra o São Paulo, no último sábado, 11, quando chegou a dez jogos disputados em 2026. A temporada mais artilheira de sua carreira foi pelo Corinthians, em 2024, com seis gols marcados.