SÉRIE A
Vitória libera titulares para encarar o Corinthians; veja relacionados
Leão da Barra entra em campo às 20h deste sábado, 18
Siga o A TARDE no Google
O Esporte Clube Vitória está relacionado para enfrentar o Corinthians nesta noite de sábado, 18, às 20h, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão. A comissão técnica de Jair Ventura poderá contar com o atacante Erick e o zagueiro Cacá, que foram convocados normalmente.
Agora recuperado, Erick era dúvida por causa de um trauma sofrido no pé. Cacá, por outro lado, havia sido listado pelo próprio clube como desfalque por pertencer ao Corinthians, mas as equipes chegaram a um acordo para o Rubro-Negro antecipar a compra do jogador.
O elenco rubro-negro não conta com os seguintes atletas para a partida: Claudinho, Fabri, Jamerson, Marinho, Mateus Silva, Neris, Pedro Henrique, Rúben Ismael e Riccieli, além de Camutanga, Dudu e Edu, os três com lesões graves.
Lista de relacionados
- Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
- Laterais: Nathan Mendes e Ramon;
- Zagueiros: Kauan, Cacá e Luan Cândido;
- Meio-campistas: Caíque, Edenilson, Emmanuel Martínez, Diego Tarzia, Gabriel Baralhas, Matheuzinho, Ronald, Pablo e Zé Vitor;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Lucas Silva, Osvaldo, Renato Kayzer, Renê e Renzo López;
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes