Vitória libera titulares para encarar o Corinthians; veja relacionados

Leão da Barra entra em campo às 20h deste sábado, 18

O Esporte Clube Vitória está relacionado para enfrentar o Corinthians nesta noite de sábado, 18, às 20h, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão. A comissão técnica de Jair Ventura poderá contar com o atacante Erick e o zagueiro Cacá, que foram convocados normalmente.

Agora recuperado, Erick era dúvida por causa de um trauma sofrido no pé. Cacá, por outro lado, havia sido listado pelo próprio clube como desfalque por pertencer ao Corinthians, mas as equipes chegaram a um acordo para o Rubro-Negro antecipar a compra do jogador.

O elenco rubro-negro não conta com os seguintes atletas para a partida: Claudinho, Fabri, Jamerson, Marinho, Mateus Silva, Neris, Pedro Henrique, Rúben Ismael e Riccieli, além de Camutanga, Dudu e Edu, os três com lesões graves.

Leia Também:

Vitória ainda negocia presença de Cacá em jogo contra o Corinthians
Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Erick vai jogar em Vitória x Corinthians? Entenda situação do atacante

Lista de relacionados

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
  • Laterais: Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Kauan, Cacá e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Caíque, Edenilson, Emmanuel Martínez, Diego Tarzia, Gabriel Baralhas, Matheuzinho, Ronald, Pablo e Zé Vitor;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Lucas Silva, Osvaldo, Renato Kayzer, Renê e Renzo López;

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Erick
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Erick
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Erick
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

