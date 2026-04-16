Erick vai jogar em Vitória x Corinthians? Entenda situação do atacante

Erick - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após sair com dores na vitória por 2 a 1 do Esporte Clube Vitória contra o Piauí, na quarta-feira, 15, o atacante Erick realizou tratamento no CT Manoel Pontes Tanajura nesta quinta-feira, 16. Ele será reavaliado na sexta, 17, para saber se reúne condições de enfrentar o Corinthians.

Erick sofreu um trauma no pé direito que o fez deixar o campo do Barradão antes do apito final, mesmo com o técnico Jair Ventura já tendo feito todas as substituições. Ele chegou a ser visto mancando enquanto passava pela zona mista.

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O ponta-direita é dúvida para o próximo compromisso do Vitória. De acordo com o canal Canto Rubro-Negro, o camisa 33 tem um edema no pé, mas ainda não está descartado da partida do próximo sábado, 18, e não teve lesão constatada.



Erick tem sido o principal destaque ofensivo do Vitória na temporada, com cinco gols e seis assistências distribuídas. Ele marcou o segundo gol do time baiano no jogo desta quarta, em mais um lindo chute colocado.

Vitória x Corinthians

Sem Erick garantido no elenco, o Vitória enfrenta o Corinthians no próximo sábado, às 20h, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. A partida é válida pela rodada 12 do Brasileirão.