RETORNAM?
Marinho e Pedro Henrique contra o Corinthians? Veja atualizações do DM do Vitória
Atacantes não estiveram no elenco que enfrentou o Piauí
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O atacantes Marinho e Pedro Henrique estão próximos de reforçar o elenco do Esporte Clube Vitória, mas isso ainda não vai acontecer neste sábado, 18, contra o Corinthians. O técnico Jair Ventura descartou a presença da dupla na partida.
Marinho e Pedro Henrique ainda não. Estão evoluindo, mas ainda não
Ambos contratados no fim de janeiro, Marinho e Pedro Henrique estavam em recuperação de problemas físicos. O centroavante sofreu uma fratura no braço antes mesmo de estrear pelo Leão, mas já treina normalmente com o grupo desde terça-feira, 14.
O ídolo rubro-negro, por outro lado, havia participado de sete jogos antes de sofrer uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. De acordo com o clube, ele segue em transição física.
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Outro jogador que está fora de combate é Fabri, que, segundo Jair, "está voltando de lesão, não tem condição ainda" e por isso ficou fora do grupo que enfrentou o Piauí nesta quarta-feira, 15.
Além dos atacantes, o zagueiro Riccieli retornou para a transição após ser relacionado para o jogo contra o São Paulo. Ele estava cotado para ser titular diante do Piauí, mas acabou cortado da lista de relacionados após sentir um desconforto.
Próximo compromisso
O Vitória volta a jogar no próximo sábado, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. O confronto acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.
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