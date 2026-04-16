Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETORNAM?

Marinho e Pedro Henrique contra o Corinthians? Veja atualizações do DM do Vitória

Atacantes não estiveram no elenco que enfrentou o Piauí

João Grassi
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Marinho durante treino com os companheiros
Marinho durante treino com os companheiros -

O atacantes Marinho e Pedro Henrique estão próximos de reforçar o elenco do Esporte Clube Vitória, mas isso ainda não vai acontecer neste sábado, 18, contra o Corinthians. O técnico Jair Ventura descartou a presença da dupla na partida.

Marinho e Pedro Henrique ainda não. Estão evoluindo, mas ainda não
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Ambos contratados no fim de janeiro, Marinho e Pedro Henrique estavam em recuperação de problemas físicos. O centroavante sofreu uma fratura no braço antes mesmo de estrear pelo Leão, mas já treina normalmente com o grupo desde terça-feira, 14.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ídolo rubro-negro, por outro lado, havia participado de sete jogos antes de sofrer uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. De acordo com o clube, ele segue em transição física.

Leia Também:

Renê chega ao terceiro gol no Vitória e assume artilharia do Nordestão
Jair Ventura dribla 17 desfalques no Vitória e exalta base: "Reinventar"
Ronald celebra vitória contra o Piauí e cita importância dos reservas

Outro jogador que está fora de combate é Fabri, que, segundo Jair, "está voltando de lesão, não tem condição ainda" e por isso ficou fora do grupo que enfrentou o Piauí nesta quarta-feira, 15.

Além dos atacantes, o zagueiro Riccieli retornou para a transição após ser relacionado para o jogo contra o São Paulo. Ele estava cotado para ser titular diante do Piauí, mas acabou cortado da lista de relacionados após sentir um desconforto.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar no próximo sábado, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. O confronto acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marinho durante treino com os companheiros
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Marinho durante treino com os companheiros
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Marinho durante treino com os companheiros
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Marinho durante treino com os companheiros
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x