Jair Ventura dribla 17 desfalques no Vitória e exalta base: "Reinventar"

Jair Ventura vive bom momento no comando do Leão - Foto: Victor Ferreira (EC Vitória) / Divulgação

O Esporte Clube Vitória segue em ritmo forte na temporada, mas o técnico Jair Ventura não esconde o desafio monumental que tem enfrentado nos bastidores. Após o triunfo por 3 a 1 sobre o Piauí, na noite desta quarta-feira, 15, pela Copa do Nordeste, o comandante rubro-negro desabafou sobre a situação crítica do elenco: das 33 peças disponíveis, 17 jogadores estão atualmente no departamento médico.

Força da base e o improvável

Para suprir as lacunas, Jair tem recorrido aos jovens do Barradão e à polivalência de veteranos como Edenilson, que voltou a atuar improvisado na zaga.

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"A base é feita para isso, para dar suporte quando a gente necessita. Usamos, corresponderam e gostei dos meninos", afirmou o treinador, ressaltando que a falta de opções reduz o poder de manobra tática da equipe.

"É matemática. Se você perde 17 de 33 jogadores, tem menos chance de mexida. Eu não sou de ficar chorando, mas o treinador tem que se reinventar porque somos cobrados pelos resultados", completou Ventura.

Foco total no Corinthians

O Vitória agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (18), o Leão recebe o Corinthians no Barradão, buscando fechar a série de quatro jogos seguidos em casa com quatro vitórias. Jair Ventura convocou a torcida para manter o caldeirão pulsando.

"Com a força da nossa torcida, podemos fazer um grande jogo e buscar a vitória para seguir na parte de cima".