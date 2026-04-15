HOME > ESPORTES
Com reservas, Vitória vence o Piauí e mantém liderança no Nordestão

Leão da Barra venceu por 3 a 1 nesta quarta-feira, 15

João Grassi
Por

Jogadores do Vitória comemoram gol de Renê
Com direito a rodízio de atletas, o Esporte Clube Vitória derrotou o Piauí com o placar de 3 a 1, nesta quarta-feira, 15, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida foi disputa no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

O Leão da Barra abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, com Renê, um dos reservas que ganhou oportunidade. O atacante aproveitou falha do goleiro adversário Pedro Paulo, que deu rebote após cruzamento de Lucas Rodrigues na área.

No início do segundo tempo, logo aos 3 minutos, o Piauí chegou ao empate com Kauã Maranhão. Aos 25, já com alguns titulares em campo, o Rubro-Negro voltou a ficar na frente com um golaço de Erick. No seu melhor estilo, o ponta-direita acertou bela chapada de canhota no ângulo.

Erick ainda deixou uma assistência que culminou no segundo gol de Renê. O camisa 91 recebeu passe em profundidade e tocou rasteiro na saída de Pedro Paulo, aos 40 minutos da segunda etapa.

Classificação e próximo compromisso

O resultado devolve a liderança do Grupo A do Nordestão para o Vitória, que sobe para nove pontos na tabela. O Piauí, por outro lado, se mantém com três pontos ocupa apenas a quarta colocação do Grupo B.

A equipe comandada por Jair Ventura volta a jogar no próximo sábado, 18, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. O duelo acontece novamente no Barradão.

Lucas Rodrigues, atacante do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 3x1 Piauí

1ª fase da Copa do Nordeste

Local: Barradão, em Salvador

Data: 15/04/2026

Horário: 21h30

Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora e João Henrique Queiroz Da Silva (RN)

Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade (BA)

Transmissão: SBT (TV Aberta e YouTube) e SportyNet (YouTube)

Público: 3.154 pessoas

Cartões amarelos: Andinho (Piauí)

Gols: Renê aos 27' 1T e 40 2'T (Vitória), Erick aos 25' 2T / Kauã Maranhão aos 3' 2T (Piauí)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Edenilson, Cacá, Kauan (Baralhas) e Wanderson (Ramon); Zé Vitor e Ronald; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Diego Tarzia (Anderson Pato) e Lucas Rodrigues (Erick); Renê. Técnico: Jair Ventura.

Piauí: Pedro Paulo; Williams (Dudu), Leandro Amorim, Thurram e Tenório (Matheus Oliveira); Andinho, Diego Xavier (Gomes) e Adson; Kauã Maranhão (Beleia), Nathan e Wallace (Fechale). Técnico: Tostão.

