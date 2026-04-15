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CAMPEONATO BRASILEIRO

Próximo adversário do Vitória, Corinthians acumula sequência exaustiva com titulares

Alto número de jogadores no DM preocupa o Timão para o Brasileirão

Valdomiro Neto
Por

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Vitória x Corinthians no Barradão
Vitória x Corinthians no Barradão -

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, no próximo sábado, 18, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. o Corinthians vem de uma sequência exaustiva utilizando o seu time titular nas competições nacionais e internacionais.

O Corinthians vive uma sequência de partidas englobando Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, enfrentando times como: Flamengo, Fluminense e Internacional, além do Platense e o Santa Fe, ambos pela competição internacional.

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Nesta quarta-feira, 15, por exemplo, o Corintihans enfrenta o Santa Fe pela Libertadores e o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo o seu time ideal pela terceira vez consecutiva em um intervalo de sete dias.

Além da sequência de partidas entre os jogadores que são considerados a "base" desse elenco, como: Hugo Souza, Gabriel Paulista, Matheuzinho e Yuri Alberto, o Corinthians tem enfrentado problemas com departamento médico e questões de punição por atitudes antidesportivas.

Departamento Médico

  • Gui Negão
  • Memphis Depay
  • Charles
  • João Pedro Tchoca
  • Hugo Farias
  • Pedro Milans

Suspensão para o Brasileirão

  • André Luiz
  • Matheuzinho

Compromisso antes de enfrentar o Vitória

O Corinthians enfrenta nesta quarta-feira, 15, a equipe do Santa Fé, pela Copa Libertadores da América, às 21h30. O time colombiano ocupa a terceira colocação do grupo, com um ponto conquistado após empatar com o time do Peñarol.

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Campanha ruim

Além da grande quantidade de ausências, o Corinthians não vence nenhuma partida no Campeonato Brasileiro há quase dois meses.

A equipe paulista acumula um jejum de oito rodadas sem vitórias e ocupa, no momento, a 16ª posição na tabela, com apenas 11 pontos em 11 jogos.

Ainda assim, existe a expectativa de que o Corinthians não mande a campo o seu time ideal contra o Vitória, seja por lesões, suspensões ou até mesmo o alto número de jogos seguidos.

Vitória e Corinthians se enfrentam no próximo sábado, 18, às 20h, no Barradão, em Salvador.

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corinthians esporte clube vitória futebol brasileiro

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