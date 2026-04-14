Luan Cândido revela "sonho" realizado de formar dupla com Cacá

Luan Cândido - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Dupla de zaga titular do Vitória no último sábado, 11, na partida contra o São Paulo, no Barradão, Luan Cândido e Cacá são crias da mesma região em Minas Gerais, separados por apenas 21 quilômetros que divide as cidades Ubá, onde ele nasceu, e Visconde do Rio Branco, local de nascimento do seu companheiro. A possibilidade deles atuarem juntos era um "sonho" que foi enfim concretizado em 2026.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 14, Cândido comentou sobre a parceria com seu conterrâneo. Diante da grave lesão sofrida por Camutanga, os defensores mineiros tendem a seguir juntos na titularidade durante muitos jogos.

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"É lamentável o que aconteceu com o nosso amigo Camutanga. Todo atleta quer jogar, quer estar dentro de campo, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Fico muito feliz de poder tendo a oportunidade de novo de começar como titular, de jogar. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso tudo. Fico muito feliz pela minha atuação, tenho muito agregar o elenco e se Deus quiser aí fazer grandes partidas", iniciou Luan Cândido.

Pode parecer estranho, mas o Cacá é da minha cidade. A gente sempre teve conversas para jogar no mesmo clube. Graças a Deus o Vitória deu essa oportunidade de estarmos juntos. Querendo ou não, era um sonho nosso. Luan Cândido - Zagueiro do Vitória

Luan Cândido avaliou positivamente o próprio desempenho e de sua dupla de zaga na vitória diante do time paulista. O defensor projeta seguir com regularidade de boas atuações ao longo da temporada.

"Com certeza fizemos um grande jogo. A gente tem que estar ligado sempre, conversando sempre, independente do jogo, a gente tem que estar concentrado porque não podemos dar brecha. Então, acho que é isso, a concentração, o desempenho de todos. Acho que isso é o mais importante pra gente fazer uma grande partida e pode ter certeza que vai ser assim decorrer do campeonato", projetou.

Dupla artilheira

Além da importância no sistema defensivo, Luan e Cacá estão entre os zagueiros com mais gols marcados no Brasileirão nesta década, de acordo com levantamento publicado pelo R10 Score. O camisa 36, que é lateral-esquerdo de origem, lidera a lista com 17 tentos anotados.

"Sempre quis fazer gols, sempre quis ter essa sensação de gol. Então, acho que isso é muito importante pro atleta. Por mais que eu seja lateral-esquerdo e também faça a função de zagueiro, sou um cara bastante ofensivo, então os números podem falar por si só. Então essa sensação de fazer gol, essa sensação de querer estar comemorando o gol, é muito importante. Então, sempre busquei isso, fazer gol é ajudar a minha equipe dessas formas", celebrou.

Luan Cândido busca primeiro gol pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sequência no Barradão

O Vitória terá dois jogos no Barradão durante esta semana. O primeiro será nesta quarta-feira, 15, às 21h30, contra o Piauí, pela Copa do Nordeste. O segundo duelo acontece no próximo domingo, 18, às 20h, diante do Corinthians, pela rodada 12 do Brasileiro.