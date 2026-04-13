TORCIDA ABRAÇOU
Vitória atinge marca de 45 mil associados ativos no programa SMV
Clube enalteceu os números obtidos nesta segunda-feira, 13
O programa de sócios do Esporte Clube Vitória, o 'Sou Mais Vitória', atingiu uma marca expressiva nesta segunda-feira, 13: 45 mil associados ativos. De acordo com o clube, os números refletem o "bom momento vivido dentro e fora de campo".
Para Éder Miranda, diretor do SMV, o crescimento do programa passa diretamente pelo "comprometimento" do torcedor rubro-negro em conjunto com o trabalho de aproximar clube e associados.
Leia Também:
“Estamos muito felizes em alcançar a marca de 45 mil sócios. Esse número traduz o comprometimento da nossa torcida com o clube e reforça que estamos no caminho certo, construindo uma relação cada vez mais próxima, transparente e sólida com o torcedor. Seguiremos trabalhando para oferecer ainda mais benefícios e orgulho para quem escolhe caminhar ao lado do Vitória”, destacou Miranda.
No momento da publicação desta matéria, o Vitória conta com exatos 45.043 sócios. Entre os principais planos do Sou Mais Vitória estão o 'Sou Leão da Barra', 'Sou Colossal', 'Sou Vermeho e Preto', entre outras opções e variações dos mesmos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes