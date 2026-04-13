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TORCIDA ABRAÇOU

Vitória atinge marca de 45 mil associados ativos no programa SMV

Clube enalteceu os números obtidos nesta segunda-feira, 13

João Grassi
Por

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Arquibancada do Barradão
Arquibancada do Barradão -

O programa de sócios do Esporte Clube Vitória, o 'Sou Mais Vitória', atingiu uma marca expressiva nesta segunda-feira, 13: 45 mil associados ativos. De acordo com o clube, os números refletem o "bom momento vivido dentro e fora de campo".

Para Éder Miranda, diretor do SMV, o crescimento do programa passa diretamente pelo "comprometimento" do torcedor rubro-negro em conjunto com o trabalho de aproximar clube e associados.

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“Estamos muito felizes em alcançar a marca de 45 mil sócios. Esse número traduz o comprometimento da nossa torcida com o clube e reforça que estamos no caminho certo, construindo uma relação cada vez mais próxima, transparente e sólida com o torcedor. Seguiremos trabalhando para oferecer ainda mais benefícios e orgulho para quem escolhe caminhar ao lado do Vitória”, destacou Miranda.

No momento da publicação desta matéria, o Vitória conta com exatos 45.043 sócios. Entre os principais planos do Sou Mais Vitória estão o 'Sou Leão da Barra', 'Sou Colossal', 'Sou Vermeho e Preto', entre outras opções e variações dos mesmos.

Imagem ilustrativa da imagem Vitória atinge marca de 45 mil associados ativos no programa SMV
| Foto: Reprodução |SMV

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