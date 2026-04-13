Ex-Vitória detona técnico da Bolívia após ficar fora da Seleção

Marcelo Moreno - Foto: Divulgação | Oriente Petrolero

Jogador revelado no Esporte Clube Vitória, Marcelo Moreno fez duras críticas ao treinador Óscar Villegas, da Seleção Boliviana, neste domingo, 12. O atacante de 38 anos, que marcou dois gols na vitória do Oriente Petrolero por 2 a 1 sobre o GV San José, pelo Campeonato Boliviano, desabafou em entrevista após ficar fora da Repescagem Internacional da Copa do Mundo.

Eliminada na repescagem ao perder por 2 a 1 para o Iraque no último dia 1º, a Bolívia ficou de fora do Mundial que será disputado na América do Norte. Moreno se colocou à disposição para jogar na Seleção depois de abrir mão da aposentadoria esse ano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Primeiro, para a torcida do Oriente, que merecia uma vitória, a entrega dos companheiros foi impressionante. E, obviamente, os dois gols, um de pênalti e outro de cabeça, foram para Villegas. Para você, papai. Porque, vou dizer apenas isso. Os gols são o que te dão vitória e foi o que precisou na repescagem, e um jogador como uma lenda internacional do futebol da Bolívia, a oportunidade em 60 anos que a seleção tinha, e fiz o possível", iniciou o ex-Leão.

Sem papas na língua, o centroavante boliviano culpou Villegas pela queda da equipe e chegou a dizer que se sentiu depreciado e desrespeitado por comentários do técnico à seu respeito, além de destacar sua própria história como atleta.

"Me sacrifiquei para estar ali, e ele se equivocou. A culpa é dele, porque a gente tinha que estar na Copa, os jogadores fizeram tudo, mas agora temos que esperar se vão manter ele ou não. Falou mal de mim, sempre me depreciou, mesmo com o que fiz pela Seleção. Sempre falou sem respeito com minha pessoa, e nunca faltei respeito com ele sobre nada, nunca, sempre mostrei meu trabalho dentro de campo", disparou.

Marcelo Moreno é o maior goleador de 'La Verde', com 31 gols em 107 partidas, também sendo o atleta que mais defendeu a seleção na história.

Marcelo Moreno com a camisa do Vitória | Foto: Reprodução

Carreira de Marcelo Moreno

Marcelo Moreno começou a carreira profissional no Vitória e defendeu o clube entre 2005 e 2007, quando conquistou duas vezes o Campeonato Baiano e marcou 24 gols em 36 jogos.

O boliviano também atuou por Cruzeiro, Shakhtar Donetsk-UCR, Werder Bremen-ALE, Wigan-ING, Grêmio, Flamengo, Changchun Yatai-CHN, Wuhan Zall-CHN, Shijiazhuang Ever Bright-CHN, Cerro Porteño-PAR e Independiente del Valle-EQU ao longo da carreira.

Ele chegou a se aposentar em 2024 e retomou a carreira no Oriente Petrolero em fevereiro de 2026 há cerca de dois meses, aos 38 anos de idade.