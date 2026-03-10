Bolívia convoca Miguelito e Marcelo Torrez, do Santos, para a repescagem

Convocação da Seleção da Bolívia - Foto: Divulgação / Redes Sociais

A Seleção da Bolívia divulgou nesta segunda-feira, 9, a lista dos 28 jogadores que foram convocados para disputar a repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Entre os convocados, dois atletas do Santos estão presentes: o meia-atacante Miguelito e o zagueiro Marcelo Torrez.

A Seleção da Bolívia terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na sétima colocação, com 20 pontos conquistados entre seis vitórias, dois empates e dez derrotas na trajetória. A vaga na repescagem foi garantida após vencer a Seleção Brasileira por 1 a 0, em El Alto.

Próximos compromissos

A Bolívia enfrenta o Suriname no dia 26 de março, às 16h, no El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. Em caso de vitória, a Bolívia encara a equipe do Iraque, decidindo a chave nos play-offs, marcados inicialmente para o dia 31 de março.

Antes de viajar, a seleção jogará um amistoso contra Trinidad e Tobago no próximo domingo, 15.

Dentro da repescagem, a Bolívia representa a América do Sul (Conmebol), o Iraque defende a Ásia (AFC), a República Democrática do Congo representa a África (CAF) e a Nova Caledônia a Oceania (OFC). As duas melhores seleções irão disputar a final do seu grupo. As outras equipes disputam semifinais em jogo único e os vencedores enfrentam as cabeças de chave.

Desfalque importante

Marcelo Moreno, ex-jogador do Vitória, é o maior artilheiro da história da Bolívia, com 38 gols, e voltou da aposentadoria em fevereiro para ajudar a seleção a alcançar uma vaga no Mundial que acontece em junho. O jogador atua pelo Oriente Petrolero, onde jogou duas partidas e tem dois gols marcados.

Lista de Convocados

Goleiros:

Carlos Lampe (Bolívar)

Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Peru)

Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers, Uruguai)

Defensores:

Diego Medina (CSKA 1948 Sofia, Bulgária)

Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rússia)

Lucas Macazaga (Leganés, Espanha)

Roberto Fernández (Akron Tolyatti, Rússia)

Dieguito Rodríguez (Always Ready)

Luis Haquín (Al-Tai, Arábia Saudita)

Richet Gómez (Always Ready)

Marcelo Tórrez (Santos, Brasil)

(Santos, Brasil) Efraín Morales (CF Montreal, EUA)

Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrânia)

Leonardo Zabala (Cancún, México)

Meio-campistas:

Ervin Vaca (Bolívar)

Héctor Cuéllar (Always Ready)

Robson Matheus (Bolívar)

Moisés Villarroel (Blooming)

Gabriel Villamíl (LDU Quito, Equador)

Ramiro Vaca (Wydad Athletic, Marrocos)

Jesús Maraude (Always Ready)

Carlos Melgar (Bolívar).

Atacantes: