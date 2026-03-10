Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RUMO À COPA 2026

Bolívia convoca Miguelito e Marcelo Torrez, do Santos, para a repescagem

Seleção boliviana busca vaga histórica no Mundial após garantir classificação contra o Brasil

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

10/03/2026 - 12:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Convocação da Seleção da Bolívia
Convocação da Seleção da Bolívia -

A Seleção da Bolívia divulgou nesta segunda-feira, 9, a lista dos 28 jogadores que foram convocados para disputar a repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Entre os convocados, dois atletas do Santos estão presentes: o meia-atacante Miguelito e o zagueiro Marcelo Torrez.

A Seleção da Bolívia terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na sétima colocação, com 20 pontos conquistados entre seis vitórias, dois empates e dez derrotas na trajetória. A vaga na repescagem foi garantida após vencer a Seleção Brasileira por 1 a 0, em El Alto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Próximos compromissos

A Bolívia enfrenta o Suriname no dia 26 de março, às 16h, no El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. Em caso de vitória, a Bolívia encara a equipe do Iraque, decidindo a chave nos play-offs, marcados inicialmente para o dia 31 de março.

Antes de viajar, a seleção jogará um amistoso contra Trinidad e Tobago no próximo domingo, 15.

Dentro da repescagem, a Bolívia representa a América do Sul (Conmebol), o Iraque defende a Ásia (AFC), a República Democrática do Congo representa a África (CAF) e a Nova Caledônia a Oceania (OFC). As duas melhores seleções irão disputar a final do seu grupo. As outras equipes disputam semifinais em jogo único e os vencedores enfrentam as cabeças de chave.

Desfalque importante

Marcelo Moreno, ex-jogador do Vitória, é o maior artilheiro da história da Bolívia, com 38 gols, e voltou da aposentadoria em fevereiro para ajudar a seleção a alcançar uma vaga no Mundial que acontece em junho. O jogador atua pelo Oriente Petrolero, onde jogou duas partidas e tem dois gols marcados.

Leia Também:

Bahia pode ficar a um passo do 200º triunfo em BaVi nesta quarta-feira
Copa da Ásia: Jogadoras do Irã protestam contra regime em estreia
Lyon contrata promessa brasileira do Futebol Feminino

Lista de Convocados

Goleiros:

  • Carlos Lampe (Bolívar)
  • Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Peru)
  • Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers, Uruguai)

Defensores:

  • Diego Medina (CSKA 1948 Sofia, Bulgária)
  • Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rússia)
  • Lucas Macazaga (Leganés, Espanha)
  • Roberto Fernández (Akron Tolyatti, Rússia)
  • Dieguito Rodríguez (Always Ready)
  • Luis Haquín (Al-Tai, Arábia Saudita)
  • Richet Gómez (Always Ready)
  • Marcelo Tórrez (Santos, Brasil)
  • Efraín Morales (CF Montreal, EUA)
  • Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrânia)
  • Leonardo Zabala (Cancún, México)

Meio-campistas:

  • Ervin Vaca (Bolívar)
  • Héctor Cuéllar (Always Ready)
  • Robson Matheus (Bolívar)
  • Moisés Villarroel (Blooming)
  • Gabriel Villamíl (LDU Quito, Equador)
  • Ramiro Vaca (Wydad Athletic, Marrocos)
  • Jesús Maraude (Always Ready)
  • Carlos Melgar (Bolívar).

Atacantes:

  • Víctor Ábrego (The Strongest),
  • Miguel Terceros (Santos, Brasil),
  • Fernando Nava (Always Ready),
  • Moisés Paniagua (Wydad Athletic, Marrocos),
  • Enzo Monteiro (Chungbuk Cheongju, Coreia do Sul)
  • Juan Godoy (Always Ready).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolívia Copa do Mundo 2026 Futebol internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Convocação da Seleção da Bolívia
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Convocação da Seleção da Bolívia
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Convocação da Seleção da Bolívia
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Convocação da Seleção da Bolívia
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x