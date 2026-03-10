RUMO À COPA 2026
Bolívia convoca Miguelito e Marcelo Torrez, do Santos, para a repescagem
Seleção boliviana busca vaga histórica no Mundial após garantir classificação contra o Brasil
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
A Seleção da Bolívia divulgou nesta segunda-feira, 9, a lista dos 28 jogadores que foram convocados para disputar a repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Entre os convocados, dois atletas do Santos estão presentes: o meia-atacante Miguelito e o zagueiro Marcelo Torrez.
A Seleção da Bolívia terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na sétima colocação, com 20 pontos conquistados entre seis vitórias, dois empates e dez derrotas na trajetória. A vaga na repescagem foi garantida após vencer a Seleção Brasileira por 1 a 0, em El Alto.
Próximos compromissos
A Bolívia enfrenta o Suriname no dia 26 de março, às 16h, no El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. Em caso de vitória, a Bolívia encara a equipe do Iraque, decidindo a chave nos play-offs, marcados inicialmente para o dia 31 de março.
Antes de viajar, a seleção jogará um amistoso contra Trinidad e Tobago no próximo domingo, 15.
Dentro da repescagem, a Bolívia representa a América do Sul (Conmebol), o Iraque defende a Ásia (AFC), a República Democrática do Congo representa a África (CAF) e a Nova Caledônia a Oceania (OFC). As duas melhores seleções irão disputar a final do seu grupo. As outras equipes disputam semifinais em jogo único e os vencedores enfrentam as cabeças de chave.
Desfalque importante
Marcelo Moreno, ex-jogador do Vitória, é o maior artilheiro da história da Bolívia, com 38 gols, e voltou da aposentadoria em fevereiro para ajudar a seleção a alcançar uma vaga no Mundial que acontece em junho. O jogador atua pelo Oriente Petrolero, onde jogou duas partidas e tem dois gols marcados.
Leia Também:
Lista de Convocados
Goleiros:
- Carlos Lampe (Bolívar)
- Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Peru)
- Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers, Uruguai)
Defensores:
- Diego Medina (CSKA 1948 Sofia, Bulgária)
- Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rússia)
- Lucas Macazaga (Leganés, Espanha)
- Roberto Fernández (Akron Tolyatti, Rússia)
- Dieguito Rodríguez (Always Ready)
- Luis Haquín (Al-Tai, Arábia Saudita)
- Richet Gómez (Always Ready)
- Marcelo Tórrez (Santos, Brasil)
- Efraín Morales (CF Montreal, EUA)
- Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrânia)
- Leonardo Zabala (Cancún, México)
Meio-campistas:
- Ervin Vaca (Bolívar)
- Héctor Cuéllar (Always Ready)
- Robson Matheus (Bolívar)
- Moisés Villarroel (Blooming)
- Gabriel Villamíl (LDU Quito, Equador)
- Ramiro Vaca (Wydad Athletic, Marrocos)
- Jesús Maraude (Always Ready)
- Carlos Melgar (Bolívar).
Atacantes:
- Víctor Ábrego (The Strongest),
- Miguel Terceros (Santos, Brasil),
- Fernando Nava (Always Ready),
- Moisés Paniagua (Wydad Athletic, Marrocos),
- Enzo Monteiro (Chungbuk Cheongju, Coreia do Sul)
- Juan Godoy (Always Ready).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes