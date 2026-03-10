Menu
HOME > ESPORTES
FUTEBOL FEMININO

Lyon contrata promessa brasileira do Futebol Feminino

Promessa brasileira reforça gigante francês e oficializa carreira profissional

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

10/03/2026 - 8:48 h

Giovanna Waksman em seu anúncio no Lyon
Giovanna Waksman em seu anúncio no Lyon -

Giovanna Waksman, joia brasileira e uma das maiores promessas do Futebol Feminino, assinou o seu primeiro contrato profissional. Ela foi anunciada pelo Lyon, da França, nesta segunda-feira, 9.

A meio-campista brasileira estava atuando por uma equipe juvenil dos Estados Unidos. O clube francês utilizou as redes sociais para oficializar a contratação.

Giovanna começou a carreira nas divisões de base do Botafogo. Como o clube não disponibilizava times femininos para a sua faixa etária, ela participava de campeonatos masculinos e chegava a treinar com a equipe profissional feminina.

John Textor ofereceu um projeto esportivo para Giovanna em 2022. Na ocasião, a atleta mudou-se para os Estados Unidos e assinou com o FC Florida, clube de base comandado por Textor. Atuando em paralelo pelo colégio Pine School, ela alcançou o primeiro lugar do ranking escolar com a impressionante marca de 84 gols em apenas 17 partidas.

Giovanna já coleciona títulos em sua trajetória. A jovem atleta foi campeã do Sul-Americano Feminino Sub-17 em 2024 pela Seleção Brasileira e participou do Mundial da categoria no ano de 2025.

