FUTEBOL FEMININO
Lyon contrata promessa brasileira do Futebol Feminino
Promessa brasileira reforça gigante francês e oficializa carreira profissional
Por Valdomiro Neto
Giovanna Waksman, joia brasileira e uma das maiores promessas do Futebol Feminino, assinou o seu primeiro contrato profissional. Ela foi anunciada pelo Lyon, da França, nesta segunda-feira, 9.
A meio-campista brasileira estava atuando por uma equipe juvenil dos Estados Unidos. O clube francês utilizou as redes sociais para oficializar a contratação.
Giovanna começou a carreira nas divisões de base do Botafogo. Como o clube não disponibilizava times femininos para a sua faixa etária, ela participava de campeonatos masculinos e chegava a treinar com a equipe profissional feminina.
John Textor ofereceu um projeto esportivo para Giovanna em 2022. Na ocasião, a atleta mudou-se para os Estados Unidos e assinou com o FC Florida, clube de base comandado por Textor. Atuando em paralelo pelo colégio Pine School, ela alcançou o primeiro lugar do ranking escolar com a impressionante marca de 84 gols em apenas 17 partidas.
Giovanna já coleciona títulos em sua trajetória. A jovem atleta foi campeã do Sul-Americano Feminino Sub-17 em 2024 pela Seleção Brasileira e participou do Mundial da categoria no ano de 2025.
