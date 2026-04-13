Atual aproveitamento do Vitória garantiu G-8 nos ultimos dois anos

Jogadores do Vitória comemoram resultado no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vivendo um bom início de Brasileirão em 2026, o Esporte Clube Vitória vê a zona de rebaixamento com distância e começa a olhar pra cima na tabela. Com aproveitamento superior a 46%, o Leão pode terminar a competição no G-8 se mantiver o desempenho até o fim.

Atualmente, o Vitória acumula 14 pontos em 10 jogos do Campeonato Brasileiro e uma campanha de especificamente 46,7% de aproveitamento, o que seria suficiente para garantir a 8ª colocação nas últimas duas edições da Série A.

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Caso siga com o mesmo ritmo até a última rodada, o Rubro-Negro somará cerca de 53 pontos. Esta pontuação é superior a do São Paulo (8º colocado em 2025) e igual a do Bahia (8º colocado em 2024). Ambas as equipes conseguiram vaga para competições internacionais.

8ª posição nas últimas edições do Brasileirão

2025 - São Paulo: 51 pontos (14 vitórias, 9 empates, 15 derrotas e -4 de saldo) | Classificou para a Sul-Americana

- São Paulo: 51 pontos (14 vitórias, 9 empates, 15 derrotas e -4 de saldo) | 2024 : Bahia: 53 pontos (15 vitórias, oito empates, 15 derrotas e 0 de saldo) | Classificou para a Pré-Libertadores

Vitória convincente

Implacável no Barradão, o Vitória venceu por 2 a 0 o próprio São Paulo no último domingo, 11, em uma das melhores atuações da temporada. O técnico Jair Ventura valorizou o desempenho e destacou a campanha rubro-negra em 2026.

"Com um a menos para eles, a gente pressionou. Foi uma vitória com olé da torcida, tranquila, absoluta e onde o placar ficou barato. O que vale é que a gente ganhou e está na primeira parte da tabela", celebrou Jair.

| Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

Além de estar numa briga diferente na Série A, o Vitória também busca voltar a conquistar a Copa do Nordeste. O Leão recebe o Piauí nesta quarta-feira, 15, às 21h30, pela 4ª rodada do certame regional, novamente no Estádio Manoel Barradas.