Vitória iguala feito de 24 anos após bater o São Paulo no Barradão

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Vitória x São Paulo no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após vencer a equipe do São Paulo pelo placar de 2 a 0 neste sábado, 11, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória igualou uma marca que se perpetuava desde o ano de 2001: vencer o São Paulo em dois confrontos seguidos.

A última vez que o Vitória venceu o São Paulo duas vezes seguidas foi quando enfrentou o time paulista pelo Campeonato Brasileiro de 2001, e depois pela Copa dos Campeões do ano seguinte, aplicando os resultados de 2 a 0, e 2 a 1, respectivamente.

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Qual era os elencos dos times?

Naquelas ocasiões, os times que entraram em campo foram:

Vitória

Goleiro: Paulo Musse

Paulo Musse Defensores: Maurício, Marcelo Heleno, Emerson e Leílton

Maurício, Marcelo Heleno, Emerson e Leílton Meio-Campistas: Xavier, Ramalho, Dudu Cearense, Fernando e Allann Delon

Atacantes: Aristizábal e André

Técnico: Joel Santana

São Paulo

Goleiro: Roger

Roger Defesa: Gabriel, Jean, Emerson e Lino

Gabriel, Jean, Emerson e Lino Meio-campistas: Maldonado, Fábio Simplício, Júlio Baptista e Adriano

Maldonado, Fábio Simplício, Júlio Baptista e Adriano Ataque: Reinaldo e Rico

Reinaldo e Rico Técnico: Oswaldo de Oliveira

Allann Dellon em Vitória x São Paulo | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O que é a Copa dos Campeões?

A Copa dos Campeões foi uma competição oficial de futebol organizada pela CBF, sendo realizada entre os anos de 2000 e 200 com o objetivo de definir os quatro representantes brasileiros na Copa Libertadores da América.

O certame reunia os vencedores das cinco competições regionais do Brasil (Nordeste, Sul-Minas, Norte e Centro-Oeste).

O Campeonato deixou de ser realizado em 2003 devido as mudanças no calendário do futebol brasileiro, e a adesão do modelo de pontos corridos do Brasileirão.