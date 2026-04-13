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MARCO HISTÓRICO

Vitória iguala feito de 24 anos após bater o São Paulo no Barradão

Leão da Barra iguala feito de 2001 contra equipe paulista em competições nacionais

Valdomiro Neto
Por

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Vitória x São Paulo no Barradão
Vitória x São Paulo no Barradão -

Após vencer a equipe do São Paulo pelo placar de 2 a 0 neste sábado, 11, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória igualou uma marca que se perpetuava desde o ano de 2001: vencer o São Paulo em dois confrontos seguidos.

A última vez que o Vitória venceu o São Paulo duas vezes seguidas foi quando enfrentou o time paulista pelo Campeonato Brasileiro de 2001, e depois pela Copa dos Campeões do ano seguinte, aplicando os resultados de 2 a 0, e 2 a 1, respectivamente.

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Qual era os elencos dos times?

Naquelas ocasiões, os times que entraram em campo foram:

Vitória

  • Goleiro: Paulo Musse
  • Defensores: Maurício, Marcelo Heleno, Emerson e Leílton
  • Meio-Campistas: Xavier, Ramalho, Dudu Cearense, Fernando e Allann Delon
  • Atacantes: Aristizábal e André
  • Técnico: Joel Santana

São Paulo

  • Goleiro: Roger
  • Defesa: Gabriel, Jean, Emerson e Lino
  • Meio-campistas: Maldonado, Fábio Simplício, Júlio Baptista e Adriano
  • Ataque: Reinaldo e Rico
  • Técnico: Oswaldo de Oliveira
Allann Dellon em Vitória x São Paulo
Allann Dellon em Vitória x São Paulo | Foto: Reprodução / Redes Sociais

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O que é a Copa dos Campeões?

A Copa dos Campeões foi uma competição oficial de futebol organizada pela CBF, sendo realizada entre os anos de 2000 e 200 com o objetivo de definir os quatro representantes brasileiros na Copa Libertadores da América.

O certame reunia os vencedores das cinco competições regionais do Brasil (Nordeste, Sul-Minas, Norte e Centro-Oeste).

O Campeonato deixou de ser realizado em 2003 devido as mudanças no calendário do futebol brasileiro, e a adesão do modelo de pontos corridos do Brasileirão.

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campeonato brasileiro esporte clube vitória São Paulo fc

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