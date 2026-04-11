Vitória vence São Paulo no Barradão com show de heróis improváveis

Cacá comemorando seu primeiro gol com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória provou mais uma vez que o encontro com sua torcida pode superar tabus. De volta ao Barradão após dois jogos sem vencer fora de casa no Brasileiro, o Vitória venceu o São Paulo por 2 a 0, com gols de Ramon e Cacá, que balançou as redes pela primeira vez vestindo vermelho e preto.

O jogador era um dos poucos zagueiros à disposição do técnico Jair Ventura devido ao total de seis desfalques no setor defensivo para o confronto. O Rubro-Negro entrou em campo com sua 13ª zaga inédita sob o comando do atual técnico do Leão.

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O Vitória ainda jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, já que o zagueiro Lucas Ramon, do São Paulo, recebeu cartão vermelho por uma forte entrada no meia Matheuzinho.

Com a superioridade numérica, o Rubro-Negro criou ótimas oportunidades com contra-ataques e conseguiu ampliar com gol de Ramon no final da partida.

Resultado importante

Com o resultado, o Vitória subiu para a 10ª colocação com 14 pontos e se consolidou como o quinto melhor mandante do Brasileirão. No Barradão, o Leão venceu quatro jogos e perdeu apenas um, contra o Flamengo.

O São Paulo, por outro lado, perdeu a oportunidade de diminuir a distância em relação ao líder Palmeiras, e seguiu na segunda colocação com chances de ser ultrapassado ainda nesta rodada.

O Vitória volta a campo na quarta-feira, 15, às 21h30, para encarar o Piauí, na fase de grupos da Copa do Nordeste, enquanto se prepara para receber o Corinthians, no sábado, 11, às 20h. Ambos os duelos são no Barradão.