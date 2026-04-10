Ídolo! Osvaldo será homenageado com título de Cidadão Soteropolitano

Osvaldo comemora gol pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ídolo e um dos jogadores mais identificados no elenco do Esporte Clube Vitória, Osvaldo será homenageado pela Câmara Municipal de Salvador com o título de Cidadão Soteropolitano. A proposta, já aprovada, foi anunciada pelo vereador Cezar Leite (PL), responsável por entregar a honraria.

A cerimônia será realizada no dia 27 de abril, uma segunda-feira, às 18h, no Centro Cultural da Câmara de Salvador. Leite afirma Osvaldo será homenageado por construir uma "trajetória que inspira e fortalece o esporte na nossa cidade".

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"O vereador Cezar Leite tem a honra de conceder o título de Cidadão Soteropolitano ao jogador Osvaldo Filho, atleta do Esporte Clube Vitória. Um reconhecimento a quem representa, dentro e fora de campo, a garra, a dedicação e a paixão que marcam o povo de Salvador. Mais do que um atleta, Osvaldo construiu uma trajetória que inspira e fortalece o esporte na nossa cidade", diz publicação na rede social Instagram.

"Uma homenagem justa a quem já é, de coração, um verdadeiro soteropolitano", completou o vereador do Partido Liberal.

Números de Osvaldo

Com a camisa vermelha e preta, o 'Vovô' Osvaldo acumula 142 jogos, 18 gols e 14 assistências. O atleta de 38 anos foi peça importante nos títulos da Série B de 2023, do Campeonato Baiano de 2024 e nas campanhas do Leão nas edições de 2024 e 2025 do Brasileirão.

No elenco rubro-negro desde 2023, Osvaldo tem contrato com o Vitória até junho deste ano, mas, depois de se aposentar, seguirá trabalhando no clube como diretor técnico.