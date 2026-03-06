Menu
HONRARIA

Ídolo do Vitória, Osvaldo pode receber título de Cidadão Soteropolitano

Jogador foi indicado à honraria na Câmara Municipal de Salvador

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

06/03/2026 - 13:20 h

Osvaldo em treino pelo Vitória
Osvaldo, atacante e ídolo do Esporte Clube Vitória, está próximo de receber o título de Cidadão Soteropolitano. A proposta foi protocolada pelo vereador Cézar Leite (PL) em janeiro de 2026.

"Sua chegada ao Esporte Clube Vitória, em 2023, marcou um capítulo especial em sua trajetória. Com liderança, entrega e profissionalismo, tornou-se peça fundamental no elenco, contribuindo diretamente para conquistas importantes, como o título da Série B do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Baiano, fortalecendo o clube e elevando o orgulho da torcida rubro-negra. Seu comprometimento inspirou atletas mais jovens e reforçou valores de dedicação, disciplina e respeito, contribuindo para o desenvolvimento do futebol na capital baiana", inicia a justificativa da proposta.

"Além de sua atuação em campo, Osvaldo construiu um profundo vínculo com Salvador ao se identificar com a cultura local, aproximar-se da torcida e representar a cidade com dignidade, respeito e entusiasmo. Sua história de superação, especialmente após enfrentar e vencer um grave episódio de saúde, reforça ainda mais seu exemplo de resiliência, coragem e amor ao esporte", completou o vereador.

Origem e Carreira

Natural de Fortaleza, Osvaldo iniciou sua formação nas divisões de base do Estação e do Internacional, mas profissionalizou-se no próprio Fortaleza.

Números de Osvaldo pelo Vitória

Osvaldo defende o Leão da Barra desde 2023, quando chegou para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Seus números impressionam:

  • Partidas: 139
  • Gols: 17
  • Assistências: 14

Pelo clube, o atacante foi peça fundamental na conquista do título da Série B em 2023 e na vitória do Campeonato Baiano em 2024.

Rival homenageado em Salvador

No dia 2 de dezembro de 2025, Everton Ribeiro, capitão e camisa 10 do Bahia, recebeu o título de Cidadão Soteropolitano.

A honraria, proposta por Claudio Tinoco, considerou a trajetória do atleta, sua contribuição ao futebol baiano e o forte vínculo estabelecido com a capital.

x