Ídolo do Vitória, Osvaldo pode receber título de Cidadão Soteropolitano
Jogador foi indicado à honraria na Câmara Municipal de Salvador
Por Valdomiro Neto
Osvaldo, atacante e ídolo do Esporte Clube Vitória, está próximo de receber o título de Cidadão Soteropolitano. A proposta foi protocolada pelo vereador Cézar Leite (PL) em janeiro de 2026.
"Sua chegada ao Esporte Clube Vitória, em 2023, marcou um capítulo especial em sua trajetória. Com liderança, entrega e profissionalismo, tornou-se peça fundamental no elenco, contribuindo diretamente para conquistas importantes, como o título da Série B do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Baiano, fortalecendo o clube e elevando o orgulho da torcida rubro-negra. Seu comprometimento inspirou atletas mais jovens e reforçou valores de dedicação, disciplina e respeito, contribuindo para o desenvolvimento do futebol na capital baiana", inicia a justificativa da proposta.
"Além de sua atuação em campo, Osvaldo construiu um profundo vínculo com Salvador ao se identificar com a cultura local, aproximar-se da torcida e representar a cidade com dignidade, respeito e entusiasmo. Sua história de superação, especialmente após enfrentar e vencer um grave episódio de saúde, reforça ainda mais seu exemplo de resiliência, coragem e amor ao esporte", completou o vereador.
Origem e Carreira
Natural de Fortaleza, Osvaldo iniciou sua formação nas divisões de base do Estação e do Internacional, mas profissionalizou-se no próprio Fortaleza.
Números de Osvaldo pelo Vitória
Osvaldo defende o Leão da Barra desde 2023, quando chegou para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Seus números impressionam:
- Partidas: 139
- Gols: 17
- Assistências: 14
Pelo clube, o atacante foi peça fundamental na conquista do título da Série B em 2023 e na vitória do Campeonato Baiano em 2024.
Rival homenageado em Salvador
No dia 2 de dezembro de 2025, Everton Ribeiro, capitão e camisa 10 do Bahia, recebeu o título de Cidadão Soteropolitano.
A honraria, proposta por Claudio Tinoco, considerou a trajetória do atleta, sua contribuição ao futebol baiano e o forte vínculo estabelecido com a capital.
