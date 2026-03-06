Ídolo do Vitória, Osvaldo pode receber título de Cidadão Soteropolitano

Siga o A TARDE no Google

Osvaldo em treino pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Osvaldo, atacante e ídolo do Esporte Clube Vitória, está próximo de receber o título de Cidadão Soteropolitano. A proposta foi protocolada pelo vereador Cézar Leite (PL) em janeiro de 2026.

"Sua chegada ao Esporte Clube Vitória, em 2023, marcou um capítulo especial em sua trajetória. Com liderança, entrega e profissionalismo, tornou-se peça fundamental no elenco, contribuindo diretamente para conquistas importantes, como o título da Série B do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Baiano, fortalecendo o clube e elevando o orgulho da torcida rubro-negra. Seu comprometimento inspirou atletas mais jovens e reforçou valores de dedicação, disciplina e respeito, contribuindo para o desenvolvimento do futebol na capital baiana", inicia a justificativa da proposta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Além de sua atuação em campo, Osvaldo construiu um profundo vínculo com Salvador ao se identificar com a cultura local, aproximar-se da torcida e representar a cidade com dignidade, respeito e entusiasmo. Sua história de superação, especialmente após enfrentar e vencer um grave episódio de saúde, reforça ainda mais seu exemplo de resiliência, coragem e amor ao esporte", completou o vereador.

Origem e Carreira

Natural de Fortaleza, Osvaldo iniciou sua formação nas divisões de base do Estação e do Internacional, mas profissionalizou-se no próprio Fortaleza.

Números de Osvaldo pelo Vitória

Osvaldo defende o Leão da Barra desde 2023, quando chegou para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Seus números impressionam:

Partidas: 139

Gols: 17

Assistências: 14

Pelo clube, o atacante foi peça fundamental na conquista do título da Série B em 2023 e na vitória do Campeonato Baiano em 2024.

Rival homenageado em Salvador

No dia 2 de dezembro de 2025, Everton Ribeiro, capitão e camisa 10 do Bahia, recebeu o título de Cidadão Soteropolitano.

A honraria, proposta por Claudio Tinoco, considerou a trajetória do atleta, sua contribuição ao futebol baiano e o forte vínculo estabelecido com a capital.