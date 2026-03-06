Marinho volta ao BaVi após dez anos com tabu pessoal para quebrar

Marinho pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A maratona de BaVis está se aproximando, e será especial para um dos atletas que devem entrar em campo. Depois de quase uma década, o atacante Marinho voltará ao clássico, defendendo o Vitória neste sábado, 7, pela final do Baianão, às 17h, na Fonte Nova.

Além de matar a nostalgia, Marinho entra com uma missão - apesar de ter sido um dos destaques da temporada rubro-negra em 2016, o atacante ainda busca sua primeira participação direta em gol em clássicos contra o Bahia, com duas oportunidades de mudar a estatística nesta semana.

Naquele ano, Marinho teve um desempenho marcante com a camisa do Vitória, acumulando 27 participações em gols ao longo da temporada e ajudando o clube a conquistar o título estadual justamente sobre o rival. Curiosamente, no entanto, nenhum desses números aconteceu em BaVis.

"Já joguei alguns Ba-Vis. É muito bom poder disputar de novo uma final assim. Todo jogador gosta desse tipo de jogo. Vamos trabalhar muito porque é um clássico entre dois clubes tradicionais", disse o atacante após a última partida do Vitória.

Retrospecto no clássico

Marinho enfrentou o Bahia três vezes vestindo a camisa do Vitória, com duas vitórias e uma derrota.

Os confrontos foram todos em 2016:

Bahia 0 x 2 Vitória - fase inicial do Baianão

Vitória 2 x 0 Bahia - jogo de ida da final do Baianão

Bahia 1 x 0 Vitória - jogo de volta da final do Baianão

Mesmo sem marcar ou dar assistência nesses clássicos, o atacante terminou aquela temporada com grande protagonismo no time rubro-negro.

Contra o Bahia, considerando também partidas defendendo outros clubes, Marinho soma 13 jogos, seis vitórias, três empates e quatro derrotas, além de quatro gols marcados. Nesse período, enfrentou o Tricolor vestindo as camisas de Ceará, Santos e Fortaleza.

Em busca de espaço

O retorno de Marinho ao Vitória nesta temporada ainda é marcado por minutos limitados. O atacante participou de quatro partidas, todas saindo do banco de reservas e sempre no Barradão.

Até agora, ele soma 84 minutos em campo, ainda sem gols ou assistências além do pênalti que acertou na classificação do Vitória para a final do estadual contra o Jacuipense na semifinal.

No entanto, segundo Jair Ventura, é necessário ter cautela: "(Marinho) ainda não está no seu melhor ritmo. É ídolo, teve passagem brilhante aqui, mas precisamos ter calma. Pode jogar mais, pode jogar menos. A gente coloca no momento certo".

Minutos de Marinho em 2026:

Vitória x Jacuipense - 15 minutos

Vitória x Galícia - 18 minutos

Vitória x Bahia de Feira - 28 minutos

Vitória x Flamengo - 23 minutos

Maratona de BaVis

Depois de decidir a taça do Baianão em jogo único neste sábado, 7, Bahia e Vitória se reencontram na próxima partida de ambos, na quarta-feira, 11, desta vez pelo Brasileirão, também na Fonte Nova.