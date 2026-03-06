Menu
HOME > ESPORTES
BAIANÃO

BaVi da final terá portões da Arena Fonte Nova abertos mais cedo

Clássico entre Bahia e Vitória contará com forte esquema de segurança e abertura antecipada dos portões

Redação

Por Redação

06/03/2026 - 7:00 h

Veja esquema de segurança e horários na Fonte Nova
Veja esquema de segurança e horários na Fonte Nova -

A Arena Fonte Nova terá abertura antecipada dos portões para receber os torcedores na final do Campeonato Baiano de 2026 entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória. O clássico decisivo acontece no próximo sábado, 7, às 17h, em Salvador, e a organização orienta que o público chegue ao estádio com antecedência para evitar filas e garantir acesso tranquilo aos setores.

Para facilitar a entrada dos torcedores, a administração da arena definiu horários escalonados de abertura. Os primeiros acessos serão liberados às 13h para o Camarote Esquadrão Zone, demais camarotes, Lounge Premium e os estacionamentos N e EE. O estacionamento EDG abrirá às 14h.

Já os torcedores que ocuparão as arquibancadas e o espaço Arena Kids poderão entrar no estádio a partir das 14h30, mais de duas horas antes do início da partida.

Além da logística de acesso, o clássico contará com um amplo esquema de segurança para a decisão estadual. A operação reunirá efetivos das forças policiais e equipes privadas para garantir a organização do evento.

A Polícia Militar da Bahia atuará com 495 agentes, incluindo efetivos do 2º CIPM/BTS, do Batalhão Especializado em Eventos, da Polícia Montada, do Esquadrão de Motociclistas Águia e da Academia de Polícia Militar. Também participam da operação equipes do GRAER, CFAP, CPE, BPATAMO e BPCHOQUE.

A Polícia Civil da Bahia terá equipes reforçadas durante a partida, enquanto a segurança privada contará com um efetivo de 450 agentes distribuídos pela arena.

O monitoramento do público também será ampliado com o uso da Plataforma de Observação Elevada (POE), equipamento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia que utiliza tecnologia de reconhecimento facial para auxiliar na identificação e no controle dos torcedores presentes.

x