Adversário do Brasil na Copa demite técnico a três meses do Mundial

Marrocos demite técnico a meses de enfrentar o Brasil na Copa - Foto: FADEL SENNA / AFP

A seleção de Marrocos, adversária do Brasil, terá um novo comandante às vésperas da disputa da Copa do Mundo de 2026. A Federação Real Marroquina de Futebol optou por promover Mohamed Ouahbi, de 49 anos, para o cargo de treinador da equipe principal, substituindo Walid Regragui, responsável por conduzir os Leões do Atlas à melhor campanha de uma seleção africana na história do Mundial.

Marrocos anuncia saída de Walid Regragui | Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Ouahbi assume o posto menos de três meses antes do início da competição, marcada para acontecer entre junho e julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. A escolha por um nome da casa foi vista como uma solução para garantir continuidade no trabalho, já que o treinador conhece de perto a estrutura da seleção e parte do elenco.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O novo técnico ganhou força nos bastidores após comandar a seleção sub-20 de Marrocos na conquista do título mundial da categoria, em outubro de 2025. Na equipe principal, ele terá ao seu lado o auxiliar João Sacramento e o ex-jogador Youssouf Hadji, ídolo do futebol marroquino, que integrará a comissão técnica.

Os primeiros compromissos de Ouahbi à frente dos Leões do Atlas serão dois amistosos preparatórios contra Equador e Paraguai, programados para o fim de março, com partidas na Espanha e na França. Os jogos servirão como testes importantes antes da estreia no Mundial.

Na Copa do Mundo, Marrocos está no Grupo C, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti. O primeiro desafio será justamente diante da Seleção Brasileira, no dia 11 de junho, em confronto que marca a estreia das duas equipes no torneio.

A mudança no comando técnico ocorre após a saída de Walid Regragui, confirmada pelo próprio treinador nesta quinta-feiral, 5. Em uma publicação nas redes sociais, ele se despediu da seleção com uma mensagem de agradecimento acompanhada de um vídeo.

"Sempre Marrocos. Deus, Pátria, Rei. Obrigado", escreveu Regragui.

A decisão acontece a menos de 100 dias do início da Copa e impõe um desafio logístico e emocional à equipe, que vinha sendo planejada pelo treinador desde o ciclo iniciado após o Mundial de 2022.

Regragui deixa o cargo pressionado por resultados recentes. O ponto mais sensível foi a derrota para Senegal na final da Copa Africana de Nações de 2025, disputada em território marroquino. O revés em casa gerou críticas ao trabalho do técnico, sobretudo em relação ao estilo de jogo considerado por parte da torcida e da imprensa como excessivamente pragmático.

Apesar da saída em meio à pressão, o treinador encerra sua passagem pela seleção com números expressivos. Ao todo, foram 49 partidas no comando dos Leões do Atlas, com 36 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas.

O principal legado, porém, permanece a campanha histórica na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando Marrocos chegou às semifinais e se tornou a primeira seleção africana a alcançar essa fase do torneio.